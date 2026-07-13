Advierten que El Niño puede generar un fuerte aumento del precio de la carne en el segundo semestre

Con la faena en los niveles más bajos en 10 años pero aún sobrestockeada, el sector cárnico advirtió que las inundaciones previstas para el segundo semestre pueden implicar nuevas subas de precio en el mostrador de las carnicerías. El incremento puede ser letal para un consumo deprimido, ya que, a pesar de la estabilidad del último trimestre, los precios de los cortes quedaron en un nivel extremadamente alto para los ingresos promedio.

El titular de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes, Miguel Schiaretti, anticipó a El Destape que el fenómeno climatológico "El niño" puede afectar a entre "tres y siete millones de hectáreas" con inundaciones, lo cual puede "desestabilizar" los precios que paga el consumidor final "a partir de septiembre". Según el empresario, la estabilidad del último trimestre tuvo que ver con la "sobreoferta que se generó tras la sequía de 2023 y las dos inundaciones de 2024 y el 2025".

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Esta crisis climática se explica por el calentamiento anómalo de las aguas del Pacífico ecuatorial. Si este fenómeno llega a la Argentina, puede generar un incremento de las lluvias en algunas regiones, como el centro y noreste de Argentina. Además, sequías en otras partes del mundo.

Las zonas podrían verse afectadas en caso de modificarse el pronóstico serían:

Sur del Litoral argentino

Este de Salta

Centro-oeste de Formosa y Chaco

Santiago del Estero

Oeste de Santa Fe

Córdoba

Este de San Luis y Buenos Aires

Cómo viene el precio de la carne en el arranque de julio

Según el último relevamiento de la consultora Eco Go, el comportamiento minorista de la carne en la segunda semana de julio mostró una aceleración del 0,5% en el nivel general del rubro, impulsada principalmente por un fuerte repunte en el pollo, que subió un 2,1%, y de los pescados, que avanzaron un 0,5%, mientras que la carne vacuna se mantuvo estable.

"Esta presión alcista en los comercios minoristas contrastó abiertamente con lo ocurrido en el mercado mayorista, donde los valores mostraron un respiro al contraerse un 1,9% revirtiendo la suba de la primera semana y descomprimiendo parcialmente los costos de origen en la cadena cárnica", apuntó el documento.

De acuerdo al informe mensual elaborado por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, realizado sobre más de 30.000 relevamientos de precios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Rosario y Córdoba, los precios de los distintos cortes de carne vacuna registraron una variación del 0,3% en junio con respecto al mes anterior. Sin embargo, en la comparación interanual el incremento alcanzó el 55,6%, una cifra superior a la inflación acumulada en el mismo periodo y a cualquier paritaria.

Por qué no sube la carne si cae la faena

La faena bovina del primer semestre cayó a su nivel más bajo en diez años y se encamina a cerrar por debajo de los niveles de 2025, según reveló un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). De acuerdo con las tendencias históricas, donde la actividad del primer semestre suele representar el 49% del total anual, se proyecta que el año cerrará con una faena de entre 12,4 y 13,1 millones de animales. Esto implicaría una reducción de entre 500.000 y 1,2 millones de cabezas en comparación con 2025.

A pesar de la menor cantidad de animales, la industria compensa la oferta mediante un incremento en la productividad. En mayo de este año, el peso promedio de la res en gancho alcanzó un máximo histórico de 240 kilos, lo que representa un aumento interanual de 7,5 kilos por res.

Desde la BCR explicaron que “la creciente participación de la recría dentro de los sistemas de engorde con destino a faena, sumada al fuerte incentivo económico para agregar kilos antes de la terminación, está desplazando hacia adelante la oferta de animales terminados”.

Los establecimientos de engorde a corral (feedlots) ganaron un mayor protagonismo, aportando más del 37% de los animales enviados a faena, frente al 30% que representaban hace solo cinco años. Al 1 de julio, el stock en estos establecimientos superaba los 2,17 millones de animales, uno de los registros más altos de la serie histórica.

Sin embargo, el informe alertó que el potencial de crecimiento en la producción de terneros está limitado. Actualmente, el rodeo nacional cuenta con unas 500.000 vacas menos en servicio, lo que obliga a mantener una faena moderada para evitar una caída mayor en el stock bovino, que el año pasado ya se redujo en 700.000 cabezas debido a la mortandad natural.