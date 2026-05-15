Denuncian a una figura de El Trece por un "desagradable" motivo: "Mi cuerpo"

Preocupación en El Trece por una denuncia en redes.

Un nuevo escándalo sacude la pantalla de El Trece y pone en el centro de la polémica a Natalie Pérez, señalada por un participante de haber tenido una actitud “desagradable” detrás de cámara.

Todo ocurrió en el programa Es mi sueño, el ciclo que conduce Guido Kaczka, donde el joven cantante Gustavo Giallattini decidió hacer un fuerte descargo en redes sociales tras su paso por el certamen.

La denuncia del participante de Es mi sueño

Según relató, el episodio se habría dado instantes antes de salir a escena, cuando todavía se encontraba preparándose para su presentación. “Antes de cantar alguien del jurado hizo un comentario desagradable de mi cuerpo”, escribió, encendiendo la polémica.

Natalie Pérez fue acusada por un participante.

Lejos de quedarse en esa frase, el participante amplió su denuncia con un video donde apuntó directamente contra la jurado que en ese momento reemplazaba a Jimena Barón. “Me parece desagradable y más viniendo de una mujer”, sostuvo, visiblemente molesto.

¿Qué fue lo que le dijeron al participante?

El momento que más impacto generó fue cuando reveló qué fue lo que habría escuchado. “Salís a cantar y lo primero que te dicen es ‘Ay miren él con los músculos’ es desagradable”, afirmó, asegurando que había varias personas presentes que fueron testigos de la situación.

Según su versión, ese episodio no solo lo incomodó emocionalmente, sino que también influyó en su desempeño dentro del programa. Incluso, deslizó que su eliminación ya estaba prácticamente definida.

“Me di cuenta que me iba”, confesó, recordando la devolución del jurado, donde según dijo todos habían votado a favor menos Natalie Pérez, lo que terminó inclinando la balanza en su contra.

El descargo no tardó en viralizarse y generó una fuerte discusión en redes sociales, donde muchos usuarios cuestionaron la supuesta actitud de la jurado, mientras otros pidieron cautela ante la falta de una respuesta oficial.

Para cerrar, el cantante fue contundente con su postura. “Desagradable y desubicada son las palabras justas”, lanzó, sin dejar margen para interpretaciones.

Por ahora, desde la producción del programa y desde el entorno de Natalie Pérez no hubo declaraciones públicas. Sin embargo, el episodio ya generó ruido dentro del canal y suma un nuevo capítulo a la lista de polémicas televisivas.

Así, lo que debía ser una oportunidad para brillar en el escenario terminó convirtiéndose en un conflicto que trascendió la pantalla y abrió un debate que va mucho más allá de un simple comentario.