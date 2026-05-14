Nombres griegos: origen, significado y por qué llamar así a un bebé

La Antigua Grecia ha sido fuente de inspiración para muchos padres y madres a la hora de bautizar a sus bebés. Inspirados muchas veces en la mitología o en referencia a grandes personajes de la historia, como Homero, estos nombres son distintivos y tienen significados muy valiosos que hacen a la personalidad de estas nuevas personitas. A continuación compartimos una larga lista de nombres griegos, con sus orígenes y significados, tanto para nene como nena.
Lista de nombres griegos para bebés
Los nombres griegos para bebés son una gran manera de aportarle algo distintivo a la personalidad de un hijo. Si bien cada persona al crecer marca sus gustos y demás factores que determinan quién es, el nombre es algo primordial.
Ponerle un nombre griego a un bebé es una gran opción para aportar algo distintivo a su personalidad.
Nombres griegos de nenas
- Helena: significa “antorcha” o “resplandeciente”. Tiene origen en la Antigua Grecia y se asocia a la belleza y la luz.
- Dafne: proviene de “laurel”. En la mitología griega, Dafne era una ninfa transformada en árbol de laurel.
- Calíope: significa “de hermosa voz”. Era la musa de la poesía épica en la mitología griega.
- Selene: quiere decir “luna”. Era la diosa griega que representaba al satélite lunar.
- Thalía: significa “la floreciente” o “abundancia”. También era una de las musas griegas.
- Irene: deriva de “eirene”, que significa “paz”. En Grecia, Eirene era la diosa de la paz.
- Penélope: su significado se relaciona con “tejedora”. Es famosa por ser la esposa de Odiseo en la mitología.
- Agatha: significa “bondadosa” o “buena”. Proviene del término griego “agathos”.
- Clío: quiere decir “la que celebra” o “la que da fama”. Era la musa de la historia.
- Evadne: significa “agradable” o “de buen aspecto”. Es un antiguo nombre mitológico griego.
- Nerea: derivado de Nereo, dios marino griego; suele asociarse con el mar y la calma.
- Ariadna: significa “muy pura” o “sagrada”. Es un personaje central del mito del Minotauro.
- Cassandra: quiere decir “protectora de los hombres”. En la mitología fue una princesa troyana con el don de la profecía.
- Melina: relacionado con “miel”. Tiene un sentido dulce y delicado.
- Gaia: significa “tierra”. En la mitología griega, Gaia era la diosa primordial de la Tierra.
Nombres griegos de nenes
- Atlas: significa “el que sostiene”. En la mitología, Atlas cargaba el cielo sobre sus hombros.
- Theo: deriva de “Theos”, que significa “Dios”.
- Nicolás: proviene de “Nikolaos” y significa “victoria del pueblo”.
- Leandro: quiere decir “hombre león” o “hombre valiente”.
- Damián: deriva del griego “Damianos”, relacionado con “domar” o “controlar”.
- Andreas / Andrés: significa “hombre valiente” o “viril”.
- Eros: nombre del dios griego del amor; significa “amor apasionado”.
- Héctor: quiere decir “el defensor”. Es uno de los héroes más importantes de la Ilíada.
- Ulises: versión latina de Odiseo; asociado a la inteligencia y la aventura.
- Alexis: significa “protector” o “defensor”.
- Adonis: relacionado con la belleza masculina en la mitología griega.
- Ciro: aunque tiene raíces persas, fue adoptado y difundido en la cultura griega antigua. Se asocia con autoridad y liderazgo.
- Elías: muy usado en Grecia bizantina; significa “Yahvé es mi Dios”.
- Teseo: nombre del héroe que venció al Minotauro; se asocia al coraje y la inteligencia.
- Ares: nombre del dios griego de la guerra; representa fuerza y carácter.