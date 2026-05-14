Nombres griegos: origen, significado y por qué llamar así a un bebé.

La Antigua Grecia ha sido fuente de inspiración para muchos padres y madres a la hora de bautizar a sus bebés. Inspirados muchas veces en la mitología o en referencia a grandes personajes de la historia, como Homero, estos nombres son distintivos y tienen significados muy valiosos que hacen a la personalidad de estas nuevas personitas. A continuación compartimos una larga lista de nombres griegos, con sus orígenes y significados, tanto para nene como nena.

Lista de nombres griegos para bebés

Los nombres griegos para bebés son una gran manera de aportarle algo distintivo a la personalidad de un hijo. Si bien cada persona al crecer marca sus gustos y demás factores que determinan quién es, el nombre es algo primordial.

Ponerle un nombre griego a un bebé es una gran opción para aportar algo distintivo a su personalidad.

Nombres griegos de nenas

Helena : significa “antorcha” o “resplandeciente”. Tiene origen en la Antigua Grecia y se asocia a la belleza y la luz.

: significa “antorcha” o “resplandeciente”. Tiene origen en la Antigua Grecia y se asocia a la belleza y la luz. Dafne : proviene de “laurel”. En la mitología griega, Dafne era una ninfa transformada en árbol de laurel.

: proviene de “laurel”. En la mitología griega, Dafne era una ninfa transformada en árbol de laurel. Calíope : significa “de hermosa voz”. Era la musa de la poesía épica en la mitología griega.

: significa “de hermosa voz”. Era la musa de la poesía épica en la mitología griega. Selene : quiere decir “luna”. Era la diosa griega que representaba al satélite lunar.

: quiere decir “luna”. Era la diosa griega que representaba al satélite lunar. Thalía : significa “la floreciente” o “abundancia”. También era una de las musas griegas.

: significa “la floreciente” o “abundancia”. También era una de las musas griegas. Irene : deriva de “eirene”, que significa “paz”. En Grecia, Eirene era la diosa de la paz.

: deriva de “eirene”, que significa “paz”. En Grecia, Eirene era la diosa de la paz. Penélope : su significado se relaciona con “tejedora”. Es famosa por ser la esposa de Odiseo en la mitología.

: su significado se relaciona con “tejedora”. Es famosa por ser la esposa de Odiseo en la mitología. Agatha : significa “bondadosa” o “buena”. Proviene del término griego “agathos”.

: significa “bondadosa” o “buena”. Proviene del término griego “agathos”. Clío : quiere decir “la que celebra” o “la que da fama”. Era la musa de la historia.

: quiere decir “la que celebra” o “la que da fama”. Era la musa de la historia. Evadne : significa “agradable” o “de buen aspecto”. Es un antiguo nombre mitológico griego.

: significa “agradable” o “de buen aspecto”. Es un antiguo nombre mitológico griego. Nerea : derivado de Nereo, dios marino griego; suele asociarse con el mar y la calma.

: derivado de Nereo, dios marino griego; suele asociarse con el mar y la calma. Ariadna : significa “muy pura” o “sagrada”. Es un personaje central del mito del Minotauro.

: significa “muy pura” o “sagrada”. Es un personaje central del mito del Minotauro. Cassandra : quiere decir “protectora de los hombres”. En la mitología fue una princesa troyana con el don de la profecía.

: quiere decir “protectora de los hombres”. En la mitología fue una princesa troyana con el don de la profecía. Melina : relacionado con “miel”. Tiene un sentido dulce y delicado.

: relacionado con “miel”. Tiene un sentido dulce y delicado. Gaia: significa “tierra”. En la mitología griega, Gaia era la diosa primordial de la Tierra.

Nombres griegos de nenes