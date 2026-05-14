Tomó por sorpresa a Boca y la Roma: Dybala “firmó contrato” y sorprende con su futuro

Una firma de contrato que genera más dudas sobre su futuro

En medio de varias versiones cruzadas, Paulo Dybala sorprendió al posar en una foto con otras personas en donde se anuncia que acaba de firmar contrato. El volante es pretendido por Boca para que sea uno de los grandes refuerzos del mercado de pases argentino, mientras que la Roma pretende que se quede al menos una temporada más, pero con una serie de condiciones económicas.

Lo primero a señalar es que el volante se encuentra a semanas de quedarse con el pase en su poder. Esto es producto de que todavía no llegó a un acuerdo con el club de Italia para mantenerse allí. Tampoco tiene un preacuerdo firmado con cualquier otra institución e incluso con el conjunto de La Ribera. De momento, se trata de un futbolista, de los tantos, que se encuentra a semanas de obetener la libertad de acción.

El volante cambió a una agencia que tiene a varios jugadores de Boca en su poder.

“Emocionados de anunciar una asociación estratégica entre KMB y BTA para la representación conjunta de Paulo Dybala”, expresa la agencia de representación. “Esta colaboración marca un emocionante paso adelante para ambas agencias, que combina la experiencia internacional, la fuerte presencia en el mercado y la ambición compartida de representar a los talentos argentinos y sudamericanos en todo el juego global”, agrega.

De este anuncio hay dos detalles que se desprenden. Uno es que el jugador decidió cambiar de representante a semanas de quedarse sin contrato con la Roma. Una señal de que cualquier negociación previa bajo determinados términos quedó en el olvido y que en los próximos días se procederá con una nueva modalidad en las conversaciones.

Por otro lado, la presencia de KMB en la carrera deportiva de Paulo Dybala no es algo menor y mucho menos en Boca. Esto es producto de que representan a Ander Herrera, Santiago Ascacibar y Marcos Rojo. Es notable el vínculo que se da, y mucho más cuando vienen de negociar la incorporación del volante central que estaba en Estudiantes y que también era pretendido por River en el mercado de verano.

No obstante, hay otro elemento a presentar y es que el jugador argentino todavía no tiene nada confirmado sobre su futuro. El hecho de que haya cambiado de representación no es algo menor, pero se desconoce el rumbo que van a tomar de cara a las próximas semanas. La ilusión de verlo en Boca es enorme y se mantendrá latente hasta el cierre del mercado de pases post Mundial.

Y si eso no fuera poco, se debe sumar que Paulo Dybala tiene un sentimiento muy marcado con los directivos de su actual club. “Surgió la información, errónea, de que Dybala había acordado con la Roma. Eso nunca fue así. Nunca hubo nada nuevo, Dybala no tomó ninguna decisión, sí me pidieron que desmienta que haya arreglado con Roma“, expresó Gastón Edul en Olga.

“Puede que haya algo de enojo con Roma, pero yo creo que es más decepción porque pensaron que iba a haber una oferta de renovación seria, que no lo hay“, agregó. Uno de los rumores que circuló fue la oferta de nuevo contrato con una disminución fuerte en lo salarial y que la misma provocó cierto malestar.