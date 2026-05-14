Hay escándalo en El Nueve con una de sus conductoras estrella: "Falta de profesionalismo"

En El Nueve apuntan contra importante conductora.

El clima está más que caldeado en El Nueve y el nombre que volvió a quedar en el centro de la polémica es el de una importante conductora, protagonista de un nuevo escándalo que puertas adentro del canal no cayó nada bien.

¿Quién es la conductora con problemas en El Nueve?

Se trata de Laurita Fernández y la historia viene de arrastre. Su salida de la señal ya había estado rodeada de versiones cruzadas y tensiones internas, pero ahora se sumó un capítulo inesperado que reavivó el conflicto y dejó a más de uno incómodo.

Laurita Fernández tiene problemas en El Nueve.

Todo explotó luego de que Laurita manifestara su enojo por no haber sido nominada en los Premios Martín Fierro en la categoría de mejor conductora. La reacción no tardó en generar repercusiones, especialmente dentro del propio canal.

Quien dio detalles del detrás de escena fue Juan Etchegoyen en su ciclo de streaming, donde aseguró que las declaraciones de la actriz cayeron pésimo entre los trabajadores de la señal: "Las cosas con Laurita en Canal Nueve no terminaron bien”.

¿Cuál es el problema de Laurita Fernández con los trabajadores de El Nueve?

Pero lo más fuerte vino después. Según relató el periodista, el malestar se profundizó cuando Laurita apuntó contra APTRA por las nominaciones, pese a que su exprograma, Bienvenidos a Ganar, sí fue tenido en cuenta.

“Lo sienten como una falta de profesionalismo total”, aseguró Etchegoyen, citando comentarios internos que circularon en el canal. La crítica no fue menor y dejó en evidencia que el enojo trascendió lo mediático.

Incluso, reveló una frase que habría resonado fuerte puertas adentro: “Hola, fuimos tu jurado; nos nominaron; veníamos gratis y ni gracias nos dijiste”. Un mensaje que expone el nivel de malestar que generó la situación.

Como si fuera poco, también trascendió que dos conductoras de la señal habrían cuestionado duramente a Laurita en privado, aunque sus nombres por ahora no salieron a la luz. Lo que parecía un simple reclamo por una nominación terminó escalando a un conflicto mayor, con reproches internos y un vínculo que parece cada vez más difícil de recomponer.

En medio de todo, Laurita vuelve a quedar en el ojo de la tormenta. Y en El Nueve, el ruido ya no es solo mediático, también es puertas adentro.