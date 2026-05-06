Conmoción por lo que confirmó una figura de El Nueve: "Tuve que interrumpir el embarazo”

La insólita experiencia de una figura de El Nueve.

Durante una entrevista encabezada por Pampita en los estudios de Infobae, la actriz argentina Carmen Barbieri se animó a revelar intimidades acerca de su experiencia con una interrupción de embarazo: "Interrumpí un embarazo porque podía morir”, afirmó.

Carmen Barbieri tuvo a su hijo, Federico Bal, a los 34 años, durante su relación con el actor y director Santiago Bal, con quien estuvo casada durante 25 años. En ese entonces, Federico era el único hijo que compartía la pareja. Sin embargo, en la nota asegura que quedó embarazada nuevamente a los 39 pero que el riesgo era muy alto ya que tenía un grave problema de salud.

La actriz comenta en la entrevista de Infobae que su médico se lo prohibió rotundamente ya que sería un milagro si llegará viva al quinto mes de embarazo. Carmen sufría de presión alta de grado avanzado. Además, le aconsejó que no “no tuviera otro chico” y que “no se arriesgue”, ya que no solamente corría riesgo el bebé, sino que peligraba su vida.

La difícil decisión de Carmen Barbieri

Federico Bal se enteró hace poco sobre la experiencia de su madre. Ella misma asegura que se lo confesó y que su reacción fue de asombró: “El me dijo ayy … yo tendría un hermano?”. Sin embargo, su decisión fue difícil ya que estaba en riesgo su vida.

A pesar de esto, ella asegura que “le hubiera encantado tener otro hijo” y que “se quedó con las ganas”. No obstante, optó por no intentar más: “Por salud y además ya estaba grande, 39”, aseguró.

Finalmente, la actriz recordó algunos de sus amores más fuertes: "Para mí, Jorge Porcel fue el amor de mi vida y Santiago Bal, el hombre de mi vida”, admitió. Además agregó qué: “He amado a otros hombres pero sólo con Santiago sentí que podía tener un hijo y por eso lo elegí como papá”, aseguró.