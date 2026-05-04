Met Gala 2026: cómo ver en vivo la gala de moda más exclusiva en vivo desde Argentina

Para quienes viven en Argentina y quieren seguir la jornada, la buena noticia es que la Met Gala se podrá ver online a través del sitio oficial de Vogue (redes sociales).

Este lunes 4 de mayo, el Museo Metropolitano de Arte en Nueva York se viste de gala para recibir una nueva edición de la Met Gala, uno de los eventos de moda más destacados y exclusivos del año. Organizado por la revista Vogue como una cena de beneficencia para el Costume Institute, el encuentro reúne a cientos de celebridades que deben lucir atuendos siguiendo una temática especial.

Para quienes viven en Argentina y quieren seguir la jornada, la buena noticia es que la Met Gala se podrá ver online a través del sitio oficial de Vogue. Allí, los espectadores podrán disfrutar del paso de las estrellas por la escalinata del museo, con entrevistas exclusivas conducidas por Ashley Graham, La La Anthony y Cara Delevingne, mientras que Emma Chamberlain será la corresponsal en la alfombra roja. Además, la cobertura estará disponible en las redes sociales de Vogue, especialmente en YouTube y TikTok.

Por otra parte, el canal E! Entertainment transmitirá en vivo para toda Latinoamérica, incluida Argentina, la llegada de las celebridades a la gala. Es importante destacar que sólo se podrá ver el ingreso al evento, ya que la Met Gala mantiene su exclusividad y pocas veces se permite acceso a lo que ocurre dentro del museo.

Cómo ver la Met Gala en Argentina:

Las transmisiones comenzarán a las 18 horas en Nueva York, lo que equivale a las 19 horas en Argentina por la diferencia horaria, y se extenderán hasta aproximadamente la medianoche. Así, los fanáticos podrán seguir cada detalle de la alfombra roja en tiempo real.

Este año, la temática de la Met Gala está inspirada en la exposición "Costume Art" del Costume Institute, que explora el papel del cuerpo vestido en su amplia colección. Andrew Bolton, comisario jefe del Instituto, explicó que "la idea era volver a incluir el cuerpo en las conversaciones sobre arte y moda, y ensalzarlo, no eliminarlo para elevar la moda a forma de arte". La muestra propone conectar prendas del museo con piezas de arte de otras disciplinas.

Tema e invitados de este año

En línea con esta propuesta, el dress code para la gala lleva el nombre "Fashion is art", invitando a los asistentes a expresar la moda desde un enfoque artístico y creativo. La lista de invitados ronda las 450 personalidades, entre diseñadores, modelos, músicos, actores y deportistas, aunque el listado completo sólo se revela durante el evento.

Entre los nombres confirmados para esta edición se destacan Anna Wintour, directora editorial global de Vogue, y los co-anfitriones Venus Williams, Beyoncé y Nicole Kidman. La presencia de Beyoncé genera especial expectativa, ya que no asiste a la gala desde hace una década. Además, el evento cuenta con el auspicio del fundador de Amazon, Jeff Bezos, y su esposa Lauren Sánchez.

Algunos famosos que se vieron en la previa y que anticipan su asistencia son Sabrina Carpenter, Zoe Kravitz, Kim Kardashian, Kylie Jenner, Timothée Chalamet y Doja Cat. También se especula con la presencia de Anne Hathaway y Emily Blunt, quienes han promocionado recientemente "El diablo viste a la moda 2", película vinculada estrechamente con la moda y Vogue, dado que Anna Wintour fue inspiración para el icónico personaje Miranda Priestly.

Por otro lado, se confirmó que Meryl Streep, quien interpreta a Miranda Priestly, no asistirá este año. Tampoco estarán presentes Zendaya y Bella Hadid, dos de las invitadas más icónicas de ediciones anteriores.