Con lo que gastó Adorni en Indio Cuá se pueden pagar casi 20 mil bonos jubilatorios y el sueldo anual a todos los echados del Servicio Meteorológico

El volumen de gastos acumulados por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, representa un tormenta política para el Gobierno, pone el foco en el uso de los recursos del Estado y parece haber quebrado el pacto de ficticia austeridad entre La Libertad Avanza y sus votantes. Entre compra de inmuebles y refacciones, adquisición de un vehículo, viajes y deudas declaradas, el monto total erogado asciende a casi un millón de dólares. El dinero equivale al pago de casi 20 mil bonos para los jubilados o el pago anual del sueldo de los más de 100 trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional despedidos por la gestión libertaria.

En concreto, la cifra que envuelve al funcionario en un escándalo judicial es de U$S 842.000, sin contar gastos corrientes. La magnitud de este número permite realizar algunos cálculos particulares que explican el impacto del ajuste en las cuentas públicas.

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Cuánto gastó Adorni mientras se ajustaba a los jubilados

Según los datos recolectados hasta ahora:

Compras inmuebles y refacciones: U$S 450.000

Compra de camioneta: U$S 30.000

Viajes al exterior: U$S 27.658

Viajes dentro del país: $ 9.104.770

Deudas pendientes: U$S 335.000 e intereses

Total comprometido: U$S 842.000 e intereses

Así, por ejemplo, lo gastado por Adorni equivale al pago de unos 17.140 bonos de 70.000 pesos destinados a jubilados, o bien a la actualización de ese refuerzo para casi 100.000 beneficiarios. Justamente, el propio jefe de gabinete explicó la semana pasada que el Gobierno decidió no actualizar el bono desde marzo de 2024 debido a que un incremento pondría en riesgo el equilibrio fiscal.

Durante su informe de gestión ante el Congreso, Adorni respondió a las consultas sobre la continuidad del bono de 70 mil pesos sin modificaciones desde hace más de dos años. Según apuntó, el Ministerio de Capital Humano considera que este refuerzo para los jubilados de menores ingresos es una prestación excepcional que debe evaluarse en función del "equilibrio de las cuentas públicas" y una gestión "responsable" de los recursos, condiciones que, según indicó, son clave para sostener el sistema previsional.

Lo cierto es que para el trimestre febrero-abril, los haberes que incluyen este refuerzo se ubican un 18,8% por debajo de los niveles del último tramo de la gestión anterior. Según cálculos del Centro de Economía Política (CEPA), si el bono se hubiera actualizado con el mismo criterio que los haberes jubilatorios, debería alcanzar los $ 198.015. Esto supone que quienes perciben la jubilación mínima dejan de recibir aproximadamente $ 128.015 por mes.

Con lo gastado por Adorni, se podría pagar un año de sueldo a los despedidos del Servicio Meteorológico

El contraste también se extiende a otros sectores ajustados. Con ese mismo nivel de recursos que desembolsó Adorni para gastos como una cascada personal, se podría haber financiado el pago anual de los sueldos de todos los trabajadores despedidos del Servicio Meteorológico Nacional, cuyos ingresos mensuales rondaban entre $ 800.000 y $ 1.000.000 para empleados con hasta 15 años de antigüedad.

Y así podrían seguir citándose diversos ejemplos que revelan la depresión de los ingresos populares en comparación a los lujos de Adorni. Es claro que ningún gasto individual puede equiparar una partida presupuestaria, pero la escalada inusitada del caso Adorni pueden insinuar la rotura del pacto de sacrificio que firmó el Gobierno con la sociedad en 2023 y que ya no puede sostener en público.