Cómo es Zupay, Sombras de la Independencia, el nuevo juego argentino: cómo descargarlo gratis

Fuente: Press Over.

El juego pone al jugador en las botas de un gaucho en la guerra por la independencia en América del Sur en 1822. El Gaucho intentó vivir una vida pacífica luego de años de luchar en la guerra por la independencia en el norte. Cuando el enemigo irrumpe en su vida y deja su pueblo asediado y devastado, el Gaucho es poseído por un mito nativo americano: el Zupay. Y así empieza una historia de venganza que mezcla historia argentina con mitología nativa.

Qué tipo de juego es

Zupay es un hack and slash top-down en 2D con elementos de sigilo. En este Hack and Slash el jugador explora territorios durante la revolución, se hace uno con el ambiente y absorbe el miedo de los enemigos para liberar al Zupay. El sistema de combate exige precisión y estrategia: a medida que el miedo de los enemigos se acumula, el Gaucho puede desencadenar la transformación en el Zupay y convertirse en una bestia imparable.

El sigilo también tiene un rol central. A veces, mantenerse oculto es la mejor manera de sobreponerse al enemigo. El jugador puede recoger recursos que ayudan en el viaje: buscar dinero y yuyos especiales para fortalecerse. La combinación de combate directo y sigilo le da variedad a las situaciones de juego.

La identidad argentina que lo distingue

Lo que hace especial a Zupay no es solo el gameplay, sino la decisión de contar una historia argentina desde sus raíces. El juego está ambientado en un período histórico concreto —las guerras de independencia de 1822— y su universo mezcla el imaginario del gaucho con la mitología indígena americana. El Zupay es una figura de la cosmovisión andina y quechua, un espíritu del inframundo que aquí funciona como el motor sobrenatural de la historia.

El proyecto ya generó reconocimiento antes de lanzarse. Fue nominado como "Mejor representación argentina" en la IDA 2025 y tuvo presencia en EVA, dos de los espacios más importantes para el desarrollo independiente nacional.

Las reseñas de la demo

La recepción fue contundente. El 100% de las 63 reseñas de los usuarios sobre la demo en Steam son positivas. Quienes ya la jugaron destacan la identidad visual, el combate fluido y la originalidad de la propuesta dentro del género hack and slash.

Cómo descargarlo gratis

La demo está disponible de forma gratuita en dos plataformas:

Steam: buscá "Zupay Sombras de la Independencia" en la tienda o entrá directamente a store.steampowered.com/app/4512720. Hacé clic en "Descargar demo" y seguí los pasos de instalación habituales.

buscá "Zupay Sombras de la Independencia" en la tienda o entrá directamente a store.steampowered.com/app/4512720. Hacé clic en "Descargar demo" y seguí los pasos de instalación habituales. Itch.io: la demo también está disponible en abstract-tales.itch.io para quienes prefieran esa plataforma.

El juego completo todavía no tiene fecha de lanzamiento confirmada. Mientras tanto, agregarlo a la lista de deseados en Steam ayuda al equipo de Abstract Tales a medir el interés y acelerar el desarrollo.