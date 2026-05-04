Misiones lanza alivio fiscal para pymes para impulsar la producción y reactivar la economía local

Con el fin de promover la industria Pyme y dinamizar la economía local, Misiones activó un programa de alivio fiscal para el sector. De esta manera, el Gobierno provincial oficializó la suspensión por 12 meses del régimen de pago a cuenta del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

La medida fue establecida mediante el decreto 713, firmado por el gobernador Hugo Passalacqua y el ministro de Hacienda Adolfo Safrán, y publicado en el Boletín Oficial. El decreto fundamenta la decisión en el actual escenario económico, marcado por restricciones financieras, caída de la actividad y aumento de costos operativos. En ese contexto, el Ejecutivo provincial consideró necesario implementar medidas que reduzcan la carga sobre el sector productivo sin abandonar los mecanismos de control tributario.

"Se trata de una medida de flexibilización transitoria que busca cuidar a nuestras pymes y productores, que simplificará trámites y reducirá costos en un momento difícil para la economía nacional", señalaron desde el Gobierno provincial según Noticias del 6. Con la suspensión del régimen, se busca también optimizar los recursos administrativos y concentrar los controles en operaciones consideradas de mayor riesgo fiscal, en lugar de aplicar el sistema de manera generalizada.

Alivio en un contexto económico complejo

El artículo 1° del decreto instruye al Ministerio de Hacienda a implementar un esquema excepcional que deje sin efecto el pago a cuenta previsto en la normativa vigente, mientras que el artículo 2° habilita tanto a la cartera económica como a la Dirección General de Rentas a dictar las disposiciones complementarias necesarias.

La implementación de esta normativa comenzó de manera inmediata a partir de su publicación oficial y se extenderá por el plazo de un año. Este marco temporal otorga a las autoridades el espacio necesario para establecer y coordinar los nuevos parámetros de fiscalización y control que regirán la actividad.

A través de esta determinación, Misiones busca proporcionar un alivio directo a la estructura productiva y al sector comercial. El objetivo central consiste en agilizar la circulación de bienes y simplificar los procesos administrativos para apuntalar la economía regional frente a las dificultades del escenario nacional.