Misiones apuesta al mercado de capitales y fortalece el financiamiento para PyMEs

El Gobierno de la Provincia de Misiones avanza en la modernización de su esquema de financiamiento productivo con la implementación de garantías bursátiles a través del Fondo de Garantía Misiones (FOGAMI). La iniciativa representa un cambio estructural en el acceso al crédito para pequeñas y medianas empresas, al incorporar herramientas del mercado de capitales como alternativa al sistema bancario tradicional.

El Fondo de Garantías de Misiones (FOGAMI) fue impulsado por una decisión del gobernador Hugo Passalacqua, con el objetivo de fortalecer el acceso al crédito de las pequeñas y medianas empresas en la provincia. En ese marco, el ministro de Hacienda de Misiones, Adolfo Safrán, destacó la importancia del organismo como herramienta central para el financiamiento productivo.

“El fondo se ha constituido por una decisión muy importante del gobernador para que empiece a operar y hoy ya está en funcionamiento con las primeras líneas y muy buen desempeño”, señaló el funcionario a medios locales.

Facilidades

Safrán explicó que los fondos de garantía cumplen un rol similar al de las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) que actúa como respaldo para aquellas empresas que, pese a tener capacidad de pago, no cuentan con avales tradicionales. “Cuando una empresa tiene buen volumen de ventas pero no tiene una propiedad o un garante para respaldar un crédito, los fondos de garantías actúan como una herramienta muy poderosa”, señaló el funcionario a los medios locales.

La nueva operatoria permite realizar el descuento de documentos avalados en el mercado bursátil, lo que habilita a las empresas a anticipar el cobro de sus ventas de manera más ágil. Este mecanismo se traduce en una mejora concreta de las condiciones financieras, con tasas más competitivas y mayor velocidad de acceso a liquidez, un factor clave para la operatoria diaria de las pymes.

Desde el organismo provincial destacaron que la incorporación de garantías bursátiles marca un hito en la evolución del FOGAMI, que amplía así su alcance hacia el mercado de capitales. Con esta expansión, el fondo consolida una nueva etapa en la estructura de financiamiento provincial en la que diversifica las fuentes de crédito disponibles para el sector productivo.

Primera operación y validación del sistema

La primera transacción bajo esta modalidad permitió que una pyme accediera a financiamiento en forma rápida y a una tasa diferencial en la que valida el funcionamiento del instrumento. Este resultado inicial es considerado un paso clave para escalar la herramienta y ampliar su uso entre empresas de distintos sectores económicos.

La incorporación de este tipo de instrumentos se enmarca en una estrategia orientada a fortalecer el entramado productivo provincial, facilitando la vinculación de las empresas locales con el mercado de capitales. El objetivo es promover un sistema financiero más dinámico, eficiente y adaptado a las necesidades del sector pyme, considerado clave para el desarrollo económico regional.