Un referente de Francia puso como favortita a la Selección Argentina en el Mundial 2026

De cara al Mundial 2026, un referente de Francia analizó las chances de Francia y señaló a la Selección Argentina como una de las principales candidatas al título.

A pocos días del inicio del Mundial 2026, Lucas Digne, compañero de Emiliano "Dibu" Martínez en Aston Villa, se refirió a las aspiraciones de Francia y sorprendió al incluir a la Selección Argentina entre los grandes candidatos a quedarse con la Copa del Mundo. El defensor destacó el nivel del equipo de Lionel Scaloni y aseguró que tanto la "Albiceleste" como España llegarán al torneo con la misma presión que tendrá el conjunto dirigido por Didier Deschamps.

Después de disputar las dos últimas finales mundialistas, con la consagración en Rusia 2018 y el subcampeonato en Qatar 2022, Francia afrontará el Mundial 2026 con el objetivo de volver a estar entre los protagonistas. En la previa de esos compromisos, Digne, de 32 años y con una diltada carrera en la elite, habló sobre las expectativas que genera Francia y dejó una reflexión que rápidamente tomó relevancia en el mundo del fútbol.

Lucas Digne destacó a la Selección Argentina entre los favoritos

Durante una entrevista con RMC Sport, el lateral izquierdo fue consultado sobre la condición de candidato que tendrá Francia durante el Mundial 2026. Lejos de esquivar la presión, reconoció que existen otras selecciones que también cargarán con esa responsabilidad. “Hay equipos muy fuertes como Argentina y España. Nosotros también contamos con una gran plantilla. Creo que los pequeños detalles terminarán marcando la diferencia”, afirmó el exjugador del Barcelona.

Las palabras de Digne reflejan el respeto que genera la Selección Argentina en Europa después de la conquista en Qatar 2022 y del ciclo exitoso que construyó Lionel Scaloni en los últimos años. Para el futbolista de 33 años, las diferencias entre las principales potencias son mínimas y cualquier detalle puede terminar inclinando la balanza en una competencia tan exigente como una Copa del Mundo.

La confianza de Francia en su plantel

Más allá de reconocer el potencial de sus rivales, Digne se mostró optimista respecto a las posibilidades de Francia. El jugador de Le Bleu remarcó la unión del grupo y la ambición de volver a disputar las instancias decisivas del torneo. “Tenemos un plantel unido, con ganas de trabajar y de competir al máximo nivel. Sabemos que este reencuentro tiene un significado especial porque se trata de un Mundial”, explicó.

La selección francesa mantiene una base consolidada que viene compitiendo al máximo nivel desde hace varios años y buscará aprovechar la experiencia acumulada para volver a luchar por el título. Didier Deschamps, uno de los entrenadores más exitosos de la historia reciente del fútbol internacional, intentará conducir nuevamente a Les Bleus hacia una final, algo que logró en las últimas dos ediciones del certamen.