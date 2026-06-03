Selección Argentina: la formación que probó Lionel Scaloni para el amistoso contra Honduras

Scaloni prepara los amistosos de la semana.

La Selección Argentina arribó a Kansas City este domingo y, tras instalarse y recibir a los últimos integrantes de la delegación, comenzó con los entrenamientos este lunes en el Compass Minerals National Performance Center. La primera práctica tuvo como principal noticia las recuperaciones de Cristian Romero y Julián Álvarez, quienes retoman ritmo después de sus lesiones para llegar en óptimas condiciones al debut con Argelia.

Pero este martes, la segunda práctica tuvo otro eje con el inicio de la preparación del partido contra Honduras, que se jugará en la noche del sábado en el Kyle Field de Texas. Con ese partido en mente, Lionel Scaloni paró un posible once inicial en el entrenamiento y se practicaron ejercicios tácticos que tuvo algunas novedades en la formación, sobre todo por algunas ausencias llamativas.

En el arco, Dibu Martínez no fue considerado en esta alineación, posiblemente por la recuperación de la fractura de dedo que sufrió en la previa a la final de la Europa League, de manera que la portería será protegida por Gerónimo Rulli. Tampoco estuvieron Nahuel Molina y el “Cuti” Romero, reemplazados momentáneamente por Nicolás Capaldo y Lisandro Martínez, respectivamente.

Por su parte, el mediocampo no mantiene modificaciones importantes con respecto a lo que venía presentando la “Albiceleste”, pero sí hay una diferencia en la ofensiva, donde no están Lionel Messi y Julián. Lo más probable es que el DT no quiera arriesgar a sus principales estrellas que han llegado tocadas al Mundial 2026, de manera que pondrá a los jugadores que llegan en mejores condiciones y no corren riesgo de lesión.

Así, el once que probó el DT ha sido un 4-3-3 compuesto de la siguiente manera: Gerónimo Rulli; Nicolás Capaldo, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Giuliano Simeone, Lautaro Martínez y Thiago Almada.

Este miércoles fue la tercera práctica.

¿A qué hora juega la Selección?

El cruce con Honduras en el Kyle Field de Texas se disputará este sábado a partir de las 21:00 horas de Argentina y será el primero de los dos amistosos que tendrán los dirigidos por Lionel Scaloni. El otro se jugará el martes a las 21:30 contra Islandia en el Jordan-Hare Stadium de Auburn, ciudad situada en el estado de Alabama. Tras esos partidos, la Selección Argentina regresará a Kansas City para prepararse para su debut en la Copa del Mundo, donde enfrentará a Argelia el 16 de junio por la apertura del Grupo J.