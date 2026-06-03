Dibu Martínez rompió el silencio sobre el Mundial 2026 y anunció lo más esperado para el debut

Dibu Martínez rompió el silencio y anunció lo más esperado

Emiliano "Dibu" Martínez rompió el silencio a pocos días del comienzo del Mundial 2026 con un sorpresivo mensaje sobre lo que se viene para él con la Selección Argentina. El campeón de todo con la "Albiceleste" dialogó con los medios acerca de cómo viene su recuperación después de la lesión sufrida antes de la final de la UEFA Europa League con el Aston Villa que posteriormente ganó. Con vistas al duelo ante Argelia del martes 16 de junio a las 22, el marplatense no dejó dudas en sus declaraciones.

Dibu Martínez tranquilizó a todos sobre su lesión antes del Mundial 2026: "Llego"

"Muy bien, llego, llego", fueron las palabras que esbozó Martínez dejando en claro que estará para el mencionado encuentro. Es que, una vez realizados los estudios correspondientes, se determinó que el exhombre del Arsenal de Inglaterra sufrió una fractura en el dedo anular de su mano derecha. Ante esta situación, estaba en duda su participación en los primeros compromisos del equipo de Lionel Scaloni, pero fue el propio guardameta el que se encargó de dar la mejor noticia, aunque también es cierto que será baja en los amistosos del 6 (vs. Honduras) y el 9 de junio (vs. Islandia).

Mientras tanto, el DT espera por la recuperación de varios futbolistas esperando que estén a disposición para el debut, como también para el resto de los encuentros. La Selección Argentina de verá las caras con los argelinos el martes 16 de junio desde las 22 (hora de nuestro país) en Kansas, el 22 de dicho mes se enfrentará con Austria a las 14 en Dallas y cinco días más tarde -a las 23- volverá a la misma ciudad para jugar ante Jordania y cerrar su participación en el Grupo J de la Copa del Mundo buscando un lugar en los 16avos de final.

Emiliano "Dibu" Martínez habló de su lesión a días del comienzo del Mundial 2026

Las estadísticas de Dibu Martínez con la Selección Argentina

Partidos jugados : 59.

: 59. Goles recibidos : 25.

: 25. Vallas invictas : 40.

: 40. Títulos: Copa América Brasil 2021 y Estados Unidos 2024, Finalissima 2022 y Mundial Qatar 2022.

Los amistosos de la Selección Argentina previos al Mundial 2026

Argentina vs. Honduras - Sábado 6 de junio a las 21 horas de Argentina. Argentina vs. Islandia - Martes 9 de junio a las 22 horas de Argentina.

El fixture de la Selección Argentina en el Mundial