Los 10 mejores partidos del Mundial 2026 en fase de grupos: día, hora, TV en vivo y streaming

Los 10 mejores partidos de la fase de grupos del Mundial 2026.

El Mundial 2026 tendrá 16 Selecciones más que el de Qatar 2022, ya que serán 48 en vez de 32. Además, habrá doce grupos en vez de ocho y, por lo tanto, muchos más partidos: pasarán de 64 a 104 en total. Con 40 encuentros más para disfrutar entonces, en la fase de grupos aparecen varios de ellos que llamarán la atención de los "futboleros" a nivel global.

Por lo tanto, vale la pena conocer cuáles son en orden cronológico y cómo se podrá verlos en vivo en Argentina.

Los 10 partidos más atractivos del Mundial 2026 en la fase de grupos: día, hora, TV en vivo y streaming en Argentina

Brasil vs. Marruecos

El pentacampeón del mundo debutará frente a los africanos, que fueron la revelación y terminaron cuartos en la edición pasada en Qatar. Este picante enfrentamiento por el Grupo C será el sábado 13 de junio a las 19 horas de Argentina. TV en vivo: Telefe y DirecTV. Streaming online: MiTelefe, DGO y Disney+.

Países Bajos vs. Japón

Los neerlandeses, tres veces subcampeones en la historia, se medirán con uno de los candidatos a ser revelación del certamen. La jornada inicial del Grupo F tendrá este cotejo el domingo 14 de junio a las 17. TV en vivo: DirecTV. Streaming online: DGO.

Francia vs. Senegal

El vigente subcampeón chocará con el elenco africano por la primera fecha de la zona I el martes 16 de junio a las 16. TV en vivo: DirecTV. Streaming online: DGO, Paramount+ y Disney+.

Inglaterra vs. Croacia

La jornada inicial de la zona L tendrá como protagonistas a los británicos y a los balcánicos, que fueron terceros en Qatar. El compromiso tendrá lugar el miércoles 17 de junio a las 17. TV en vivo: DirecTV y TyC Sports. Streaming online: DGO y TyC Sports Play.

Los 10 mejores partidos de la fase de grupos del Mundial 2026.

Alemania vs. Costa de Marfil

El tetracampeón y el equipo africano protagonizarán un absoluto partidazo por la jornada 2 del Grupo E el sábado 20 de junio desde las 17. TV en vivo: DirecTV y TyC Sports. Streaming online: DGO y TyC Sports Play.

Argentina vs. Austria

El defensor del título afrontará su segunda presentación del Grupo J el lunes 22 de junio a las 14. TV en vivo: DirecTV, Telefe y TyC Sports. Streaming online: DGO, MiTelefe, Disney+ y TyC Sports Play.

Ecuador vs. Alemania

El cuadro de Sebastián Beccacece y la potencia europea chocarán por la tercera jornada del Grupo E el jueves 25 de junio desde las 17. TV en vivo: DirecTV y TyC Sports. Streaming online: DGO, TyC Sports Play y Disney+.

Francia vs. Noruega

El bicampeón se medirá con uno de los candidatos a revelación por la tercera fecha del Grupo I el viernes 26 de junio a las 16. TV en vivo: DirecTV y TyC Sports. Streaming online: DGO, TyC Sports Play y Disney+.

Uruguay vs. España

La "Celeste" de Marcelo Bielsa se medirá con uno de los favoritos al título por la tercera fecha del Grupo H el viernes 26 de junio desde las 21. TV en vivo: DirecTV y TyC Sports. Streaming online: DGO, TyC Sports Play y Disney+.

Colombia vs. Portugal

La zona K se definirá con este partidazo total el sábado 27 de junio a las 20.30. TV en vivo: DirecTV. Streaming online: DGO.