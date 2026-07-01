China impartió entrenamiento militar secreto a Rusia, según fuentes

FOTO DE ARCHIVO. Miembros de las delegaciones, encabezadas por el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente chino Xi Jinping, mantienen conversaciones al margen de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en Astaná

El entrenamiento ​militar secreto que China impartió al ejército ruso el año pasado fue aprobado personalmente por el ministro de Defensa del presidente Vladimir ‌Putin y en él participaron ‌directamente al menos cuatro generales rusos y chinos, según dos funcionarios europeos y documentos a los que ha tenido acceso Reuters.

Los funcionarios afirmaron que la participación de personas de tan alto rango en un entrenamiento relacionado con la guerra de Ucrania ponía de manifiesto la importancia que Rusia y China conceden a dicha cooperación, lo que ha suscitado alarma en ​Europa, a pesar de ⁠que Pekín haya negado que haya tenido lugar.

Un documento ruso clasificado ‌al que ha tenido acceso Reuters hacía referencia directa ⁠a un decreto interno emitido por el ⁠ministro de Defensa, Andréi Beloúsov, en agosto de 2025.

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En él se indicaba que, de conformidad con una decisión de Beloúsov, una delegación de las fuerzas ⁠armadas rusas viajó a China para participar en ejercicios de entrenamiento ​en las instalaciones del Ejército Popular de Liberación (EPL).

FORMACIÓN ‌EN GUERRA RADIOLÓGICA, BIOLÓGICA Y QUÍMICA

El ‌mismo informe detallaba uno de los cursos de formación: una sesión ⁠de tres semanas centrada en la protección radiológica, química y biológica, celebrada en una instalación militar de Pekín en noviembre.

Tanto este informe como otro segundo describían y mostraban imágenes de soldados rusos recibiendo clases de un ​instructor chino, ‌observando una maqueta de reactor nuclear y aprendiendo sobre "reconocimiento químico", "reconocimiento de radiación" y la protección de los sistemas de ventilación frente a la contaminación.

La inclusión de la formación en guerra radiológica, biológica y química ponía de relieve el carácter estratégico de los ⁠intercambios, señaló uno de los funcionarios europeos, quien señaló que el tema era especialmente delicado para las fuerzas armadas en general.

Los Ministerios de Defensa de Rusia y China no respondieron a las solicitudes de comentarios para este artículo.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de China dijo en un comunicado que su postura respecto a la crisis de Ucrania se había mantenido coherente.

"Las acusaciones en cuestión ‌carecen por completo de fundamento", añadió, refiriéndose a los detalles contenidos en este informe.

Pekín afirma que mantiene una postura neutral en la guerra de Rusia contra Ucrania y se presenta como mediador de paz.

Según un artículo de Reuters del mes pasado, que citaba a agencias de inteligencia europeas y documentos ‌militares, China entrenó en noviembre a unos 200 militares rusos, algunos de los cuales se han incorporado desde entonces a la guerra en Ucrania.

El Kremlin se negó ‌a comentar dicho ⁠informe, pero se quejó de la "información falsa" publicada en Occidente.

La jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, ​dijo el 15 de junio que Bruselas había confirmado a través de sus propios canales que el entrenamiento había tenido lugar y que ahora estaba evaluando las implicaciones.

Pekín calificó sus comentarios de "nada más que difamaciones".

Con información de Reuters