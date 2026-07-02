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Los gobernadores fueron al besamanos de la Rosada, pero la Coparticipación volvió a caer

02 de julio, 2026 | 00.05

Los gobernadores ocuparon una platea de 13 sillas en la jura de Diego Santilli como jefe de Gabinete, que incluyó un abrazo de tres entre Javier Milei, Manuel Adorni y el flamante ministro. La ilusión de los mandatarios provinciales es que la designación de un funcionario de perfil dialoguista al frente del elenco de ministros signifique una mejor recepción a los reclamos del interior por más recursos y obras de infraestructura. Sin embargo, la primera señal de esta supuesta nueva etapa del Gobierno fue en sentido contrario: dos informes difundidos este miércoles revelaron una nueva caída de la coparticipación federal. Según esos relevamientos, los recursos coparticipables bajaron 8,5% real interanual y las transferencias automáticas retrocedieron 4,3% en el primer semestre.

La nutrida presencia de gobernadores fue la principal señal política de la jura de Santilli, que como jefe de Gabinete absorberá además las funciones del Ministerio del Interior. Quedará así a cargo del vínculo con las provincias, y los mandatarios esperan que desde ese lugar tenga más margen para cumplir sus promesas y sortear la motosierra del ministro de Economía, Luis Caputo. “Con Diego nos conocemos desde hace muchísimos años, pero además tiene un vínculo estrecho con la mayoría de los gobernadores y eso siempre facilita la tarea, la posibilidad de llegar a un acuerdo y de impulsar determinada reforma o determinada obra”, explicó el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, uno de los más entusiastas con el desembarco de otro PRO en la Casa Rosada.

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Sin embargo, este supuesta nueva etapa de mejor coordinación entre los objetivos de la Casa Rosada y 

 

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Fernando Cibeira

Trabaja como periodista desde hace casi 40 años. Luego de recibirse la escuela de periodismo TEA, comenzó como colaborador en la revista Somos. Hizo la beca del diario Clarín, donde luego fue redactor de Política durante seis años. A principios de 1998 se fue para participar de la efímera experiencia del primer diario Perfil. Antes de que termine ese mismo año ingresó a Página 12. Trabajó allí 22 años, durante los que le tocó cubrir numerosos actos, campañas electorales y viajes presidenciales. Fue redactor, editor y, finalmente, jefe de la sección Política, hasta su incorporación a El Destape.

En televisión condujo durante diez años el programa “Colores Primarios”, que se emitió por varias señales de cable.

Forma parte de El Destape Radio desde su lanzamiento. Actualmente participa de los programas "El Pase" con Roberto Navarro y "Palo y Zanahoria" con Mariano Martin.

Escribió “Macristocracia, la historia de las familias que gobiernan la Argentina” (Planeta).

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