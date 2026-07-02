Cabo Verde y la liga más numerosa del mundo: cómo funciona el fútbol del archipiélago que enfrenta a Argentina

Este viernes en los dieciseisavos de final Argentina se cruzará con la sorpresa del torneo. Cabo Verde, un archipiélago de poco más de medio millón de habitantes en el Atlántico, no solo se clasificó por primera vez a un Mundial, sino que superó la fase de grupos invicto, con tres empates ante España, Uruguay y Arabia Saudita. La hazaña tiene nombres propios que ya circularon por todos lados: el experimentado arquero Vozinha y su madre, el central Pico Lopes y su perfil de LinkedIn, las historias de superación de un plantel construido a fuerza de pasaporte que en una década revolucionó el fútbol africano.

Pero detrás del relato de la diáspora hay otra historia, menos contada y mucho más singular. El fútbol que se juega adentro de las islas, ese del que salieron los pocos jugadores de este equipo que verdaderamente se formaron en el país, y que funciona de una manera que no tiene paralelo en ningún otro rincón del mundo.

La selección que asombra en el Mundial es, en buena medida, un producto de la emigración. Para dimensionarlo conviene entender un rasgo que define al país. Cabo Verde tiene más caboverdianos viviendo fuera de sus fronteras que dentro de ellas. Se estima que la diáspora supera al millón de personas, más del doble de la población que habita el archipiélago, repartida sobre todo entre Estados Unidos, Portugal, los Países Bajos, Francia y Senegal. La sequía crónica y la escasez de tierra cultivable empujaron durante más de un siglo a oleadas sucesivas de emigrantes, y de esa raíz cultural nace buena parte del fútbol que hoy llegó al Mundial.

Esa relación entre el talento caboverdiano y el fútbol de afuera, especialmente el portugués, es tan vieja como el deporte mismo. En 1904, un joven nacido en Praia, Fortunato Levy, integró el Sport Lisboa, el club que cuatro años más tarde se fundiría para dar origen al actual Benfica. Es recordado como su primer capitán siendo un adolescente y señalado además como el primer caboverdiano en jugar al fútbol fuera del archipiélago. Que un hijo de las islas capitaneara la raíz de uno de los gigantes del fútbol europeo, en tiempos en que Cabo Verde era todavía una colonia portuguesa, dice mucho sobre un vínculo que nació junto con el deporte y que un siglo después desemboca en un plantel mundialista repartido por toda Europa.

Esto lo refleja sin matices la conformación del plantel. De los 26 convocados, apenas doce nacieron en Cabo Verde, y de esos doce, solo siete llegaron a disputar al menos una temporada en el equipo principal de algún club local. El resto se formó en Europa, hijos de esa emigración que durante décadas exportó trabajadores a Portugal, Francia y los Países Bajos. Solo cuando la selección pudo empezar a sistemáticamente utilizar sus jugadores en la diáspora, como hemos contado en otras oportunidades, recién ahí pudo dar el salto de calidad que los depositó unos quince años después en los dieciseisavos de final de un Mundial. Hasta ese momento el grueso de la selección la conformaba el fútbol local, donde si bien hay pasión, todo lo demás juega en contra del desarrollo de un ecosistema competitivo a nivel continental.

Aún así, el puente entre la liga local y el plantel mundialista existe, aunque sea estrecho. El caso más nítido es el de Vozinha, nacido en Mindelo, que debutó en el Batuque y atajó tres temporadas en el Mindelense, club mas importante del país del que hablaremos luego, antes de emigrar a Angola y más tarde a Moldavia, donde arrancó su carrera europea. El propio Batuque, club de la capital, funcionó como trampolín para varios: de allí salieron el capitán Ryan Mendes, transferido al Le Havre francés con apenas 18 años tras ser detectado por el ojeador Steve Walsh (que en ese mismo viaje descubrió a Riyad Mahrez en Argelia), y el defensor Kelvin Pires, que se marchó al Trencín eslovaco. El Sporting Praia, por su parte, aportó dos seleccionados que pasaron fugazmente por su primera división: el veterano defensor Stopira, con apenas seis partidos antes de ser fichado por el Santa Clara de Portugal, y el volante João Paulo, que debutó allí antes de irse también al ascenso luso.

Los demás nacidos en el país completan un mapa de trayectorias truncas o directamente ajenas a la liga. El arquero Márcio Rosa nació en Praia y se formó en una escuela local, pero a los 17 años ya estaba en Portugal, donde terminó de hacerse futbolista. El volante Kevin Lenini, uno de los ejes del equipo y de gran presente en el fútbol ruso, se crió entre los clubes del Bairro y el Tchadense antes de marcharse al Oliveirense portugués, y Yannick Semedo apenas alcanzó a jugar en el Celtic da Praia un año antes de emigrar a la quinta división portuguesa. Otros, pese a haber nacido en Cabo Verde, no pisaron nunca un club del archipiélago: Diney Borges hizo inferiores y debut profesional en Portugal, y Nuno da Costa, nacido en Praia, dejó el país con su familia con apenas dos años rumbo a Europa, donde se profesionalizó recién a los 25 tras años en el fútbol amateur francés.

Incluso cuando hacemos zoom en los jugadores “locales”, la propia geografía de esos nombres no es casual. La enorme mayoría de los seleccionados nacidos en el país salió de Praia o de Mindelo. Praia, como capital, es la ciudad de mayor acceso y visibilidad para los ojeadores europeos, y Mindelo, segunda urbe del archipiélago, aporta una tradición futbolística (de hecho el fútbol a Cabo Verde llega primero a Mindelo antes que a Praia) que la convierte en el otro gran polo de scouting. Quien nace en una isla periférica, sin vuelos directos ni vidrieras, juega en desventaja antes de patear la primera pelota si su sueño es emigrar. Jovane Cabral, surgido en Assomada y captado por las inferiores del Sporting de Lisboa a los quince años sin llegar siquiera a debutar como profesional en Cabo Verde, ilustra el otro camino: el del talento que se va tan temprano que nunca pisa la liga que lo vio nacer. Es mas una excepción que una regla.

Lo cierto es que en el fútbol caboverdiano conviven dos realidades sociales simultáneas. Por un lado, el de las familias que apenas pueden abandonan las islas para partir a Europa o, en menor, medida Estados Unidos, buscando un mejor porvenir para sus hijos. Esos hijos, muchos nacidos directamente fuera de Cabo Verde, luego se forman y empiezan a jugar al fútbol en los distintos clubes de esas naciones, teniendo luego que ser "convencidos" por la federación para "repatriarse". Este proceso, que lleva décadas, es el que explica también por ejemplo la comunidad que vive en nuestro propio suelo y que incluso llegó a tener su cuota futbolística en Argentina, como es el caso conocido de Custodio Mendes. Pero el otro aspecto, quizas menos conocido, es el del talento que surge en el fútbol local y rápidamente es detectado por los clubes europeos que ya saben en qué clubes, en qué escuelas mirar, para conseguir rapidamente hacerse con los servicios de los futbolistas. Queda entonces la pregunta inevitable: si solo siete de los veintiséis jugaron de verdad en ese fútbol interno, ¿qué clase de liga es la que producen estas islas, y por qué resulta tan singular como para merecer un relato propio?

La liga con más equipos del mundo: la lógica de las islas de Cabo Verde

La respuesta empieza por una particularidad estructural. Cabo Verde no tiene una primera división unificada como la conocemos en casi todo el planeta. El archipiélago está partido en once divisiones regionales, una por isla habitada, salvo Santiago y Santo Antão, que por tamaño y población se dividen cada una en dos zonas. Cada isla (o región) disputa su propio campeonato a lo largo del año, y recién al final los campeones regionales, más algún subcampeón, se reúnen en un Campeonato Nacional corto que suele jugarse entre abril y junio con doce equipos.

Esa fragmentación es la que infla las cifras hasta volverlas récord mundial. Para la FIFA, un equipo de primera división es aquel que tiene la posibilidad de ganar el trofeo principal de su país. En Cabo Verde, donde el título nacional sale de los campeonatos insulares, todos los clubes que participan de esas ligas regionales cumplen técnicamente esa condición. El resultado es que la primera división caboverdiana no la componen veinte o treinta equipos, sino que el número total oscila entre los ochenta y los noventa, y en algunas temporadas supera holgadamente el centenar. Ninguna otra federación del mundo reúne semejante cantidad de clubes con derecho a pelear por su corona.

La logística explica el diseño. En un país disperso en islas separadas por mar abierto, sostener un torneo nacional de equipos semi-profesionales (en el mejor de los casos) todos contra todos sería inviable: los costos de traslado por sí solos lo harían colapsar. Lo que pasó fue que, orgánicamente, cada isla cultivó su propio ecosistema, con sus divisiones, sus ascensos y descensos, sus equipos e historias y su número de participantes fluctuante según la temporada. Luego se procede a conectar todo ese mundo apenas al cierre, en un embudo breve que define al campeón del país. Asi se hacía cuando Cabo Verde era colonia portuguesa, y así se hizo después de la independencia hasta hoy. El formato y los tiempos fueron cambiando, pero la esencia se mantiene. Por ejemplo, desde la temporada pasada, ese Campeonato Nacional adoptó un formato inspirado en la Champions League: los doce equipos forman un único grupo y cada una juega seis partidos contra seis rivales distintos, tres de local y tres de visitante, antes de las semifinales. Antes era un torneo eliminatorio, o con grupos breves en el mejor de los casos.

Detrás de esa arquitectura, como dijimos, hay también una realidad económica austera. La enorme mayoría de los clubes es amateur o semiprofesional, y ni siquiera los más poderosos escapan del todo a esa condición: los grandes de Mindelo o Praia pagan salarios, pero mínimos, lejos de cualquier estándar profesional global. El propio Mindelense, el club más laureado del país, llegó a sostener por aprietos financieros solamente una disciplina: el fútbol mayor masculino, apoyándose en una escuela para completar su estructura de juveniles. Los aprietos son cotidianos y a veces detienen la competición, ya sea a nivel regional o incluso a nivel nacional, donde hay copas que se han suspendido porque no había fondos para realizarlas.

Esa precariedad tiene una consecuencia visible en el mapa continental. Los clubes caboverdianos, sencillamente, ya no juegan competiciones internacionales. El país es miembro de la Confederación Africana desde 1986 y su campeón tiene derecho a disputar la Champions League africana, pero la última vez que un club del archipiélago apareció en un torneo continental fue en 2009. Otra vez, la mezcla de geografía y economía explica todo. Cabo Verde está a más de 600 kilómetros de la costa africana, y cada eliminatoria supone un gasto prohibitivo para clubes que se financian hasta con rifas entre sus hinchas. Solo unos pocos clubes tienen patrocinadores o, en el mejor de los casos, algún apoyo municipal.

La consecuencia más interesante de este sistema es que la identidad futbolera local no vive a nivel nacional sino adentro de cada isla. El Campeonato Nacional es un acontecimiento corto y táctico, mientras que las rivalidades de raíz, las que hierven en las tribunas, está en los campeonatos regionales, que es donde late de verdad el fútbol caboverdiano.

Los clubes mas importantes de Cabo Verde

Si la pasión vive en las islas, conviene mirar dónde late más fuerte. Como dijimos antes, Praia y Mindelo son los dos grandes polos del fútbol local. El plato principal es el Clássico do Mindelo en la isla de São Vicente, entre el Mindelense y el Derby. El Mindelense es el club más antiguo del país, fundado en 1919, y también el más veterano de toda África Occidental. Su origen guarda una sorpresa: según la propia directiva, fue creado por funcionarios de la compañía Italcable oriundos de Middlesbrough, en Inglaterra, lo que explica que en su escudo un león presida su emblema. El Derby, por su parte, es la única filial del Porto en Cabo Verde y la más antigua del club luso en todo el continente africano, de ahí su apodo, los Dragões. El nombre del club, curiosamente, no nace del fútbol sino del carnaval: proviene de los grupos carnavalescos de Mindelo de los años treinta, una herencia que hermana las dos grandes fiestas populares de la ciudad. Los partidos se suelen jugar en estadios de una sola tribuna, que son los estadios históricos del país. Aunque con buen marco de público. Recién en 2014 Cabo Verde pudo tener un estadio apto para partidos internacionales con capacidad de 15 mil espectadores, financiado en parte por una constructora china.

Esa marca inglesa del Mindelense también explica la cuna misma del fútbol caboverdiano. Curiosamente, el deporte rey entró al archipiélago alrededor de 1910, y lo hizo primero por São Vicente antes de expandirse a Santiago y al resto de las islas. São Vicente había sido un páramo árido y despoblado hasta que, en 1838, compañías inglesas instalaron en la bahía del Porto Grande los depósitos de carbón que abastecían a los barcos de vapor que cruzaban el Atlántico rumbo a Sudamérica. Durante casi un siglo, Mindelo fue escala obligada del Atlántico medio, un puerto cosmopolita donde marineros de todas las nacionalidades confraternizaron en las tabernas, y con ese tráfico llegó la pelota. El fútbol isleño no nació entonces solo por la influencia portuguesa sino del roce con el mundo británico que el carbón hizo pasar por Mindelo, aunque la matriz institucional, los nombres de los clubes y las competencias siguieran siendo lusas por cuestiones ya si de herencia cultural.

Volviendo a los duelos locales, el otro gran clásico es el Derby da Capital, en Praia, entre el Sporting y el Boavista. La rivalidad está considerada la mayor de la isla de Santiago y acumula alrededor de un centenar de partidos de liga y otros tantos de copa desde la creación de los campeonatos regionales en 1953. Los nombres delatan la herencia colonial portuguesa: el Boavista de Praia fue fundado en 1936 por un portuense vinculado al Boavista de Oporto, que quiso replicar al club luso en el Atlántico, mientras que el Sporting local está afiliado al Sporting de Lisboa. A la sombra de ambos asoma un tercer histórico, Os Travadores, fundado en 1928 por un grupo de jóvenes y reconocido como uno de los clubes más antiguos del país.

El palmarés dibuja una hegemonía nítida de dos islas sobre el resto. En sesenta campeonatos oficiales disputados, São Vicente acumula treinta títulos y Santiago veintidós: entre las dos acaparan cincuenta y dos coronas, el ochenta y siete por ciento de todo lo que se jugó. El Mindelense, con diecinueve títulos, casi duplica al Sporting Praia, su perseguidor histórico con doce, y entre ambos suman más de la mitad de los campeonatos de la historia. Del otro lado de esa concentración hay un dato que pinta el desequilibrio: las islas de Brava, São Nicolau y Santo Antão jamás produjeron un campeón nacional, pese a que esta última figura entre las más pobladas y futboleras del país.

Contra esa lógica de poder concentrado irrumpió en los últimos años una anomalía. El GD Palmeira, un club modesto de la isla del Sal fundado en 1974 y que ni siquiera es el más exitoso de su propia isla, se convirtió en el matagigantes del fútbol caboverdiano. Bajo la conducción del joven entrenador Toca Leite, devolvió al Sal un título nacional que la isla no festejaba en dos décadas, y lo hizo con un sello inconfundible: la sangre fría en las definiciones por penales. Conquistó la corona en 2022/23 ante la Académica do Mindelo, sumó la Supertaça meses después frente al mismo rival y volvió a gritar campeón en 2024/25, esta vez contra el Boavista de Praia, siempre desde los doce pasos. Su marca registrada es el aguante en las tandas, con arqueros convertidos en héroes de la definición.

Esa pulseada por la corona se decide esta misma semana. La final del Campeonato Nacional 2025/26 está fijada para el próximo 4 de julio en el Estádio João Serra de Ponta do Sol, y enfrentará justamente al Palmeira con el Mindelense, el rey histórico contra el advenedizo reciente. El escenario agrega su propia ironía: el partido se jugará en Santo Antão, una de las islas que nunca tuvo campeón. Mientras tanto, un día antes a miles de kilómetros, los herederos lejanos de ese fútbol disperso y singular se preparan para intentar mirar de igual a igual a la Argentina de Lionel Messi.