Quien es Vozinha, el arquero revelación de Cabo Verde que ahora tiene su futuro en Brasil

Quien es Vozinha, el arquero de Cabo Verde que ahora tiene su futuro en Brasil

Vozinha se llevó todos los flashes por su brillante actuación ante España en el debut oficial de Cabo Verde en la historia de los mundiales y es sin dudas la gran figura de su seleccionado. El arquero de 40 años será titular en el equipo que enfrentará a la Selección Argentina en el duelo por los 16avos de final del Mundial 2026 y -mientras tanto- aparece en el radar de un club brasileño. Por si la explosión de seguidores en Instagram y de su fama a nivel global por los partidos disputados fuera poco, ahora el hombre que estuvo cerca de llamarse Jorge Valdano ahora va por un gigante paso en su carrera.

Por supuesto, el sueño caboverdiano se cumplió llegando a disputar este certamen internacional, pero no se quedaron con eso sino que van por mucho más. En el horizonte aparece el equipo "Albiceleste" con Lionel Scaloni a la cabeza y Lionel Messi como principal figura. Si hablamos de "sueños", el de Josimar José Évora Dias es medirse justamente contra el astro rosarino, lo cual tendrá que afrontar este viernes 3 de julio desde las 19 horas de nuestro país en el Hard Rock Stadium de Miami. Ahora, con su familia en suelo estadounidense después rápidos trámites para que viajen, buscará lucirse en un nuevo desafío.

Vozinha, el arquero sensación del Mundial 2026 que enfrentará a la Selección Argentina

El 3 de junio de 1986 nació y su padre intentó darle el nombre del exjugador de la Selección Argentina campeón en el mismo año, pero no pudo hacerlo. Al ser un nombre extranjero no se lo permitieron a la hora de registrarlo y tuvo que optar por un futbolista que sea figura en la Copa del Mundo, pero de habla portuguesa. Cabe destacar que hasta el 5 de julio de 1975 Cabo Verde fue una colonia de Portugal, lo cual no es un detalle para nada menor con respecto a la decisión que tuvieron que tomar en su familia para con él.

Aquel niño que caminó las calles del Sao Vicente se convirtió en el arquero del Batuque FC de su país e hizo su debut en 2009 para dos años más tarde arribar al Mindelense con el que logró ser campeón en 2015. También defendió los tres palos de clubes de Angola, Moldavia, Chipre, Eslovaquia y hoy brilla en suelo luso con el buzo del Grupo Desportivo de Chaves en la segunda división. Por supuesto, como tantos otros, espera un lugar en la máxima categoría y Brasil puede acercarlo a ese sueño que le queda por cumplir.

Vozinha es la gran figura de Cabo Verde en el Mundial 2026

Vozinha, el arquero figura de Cabo Verde que está en la mira de Brasil

Mientras mantiene vivo el deseo de amargarle la fiesta a la Selección Argentina en los 16avos de final, el Ceará de la Serie B de Brasil lo tiene en carpeta para ser refuerzo una vez que finalice la Copa del Mundo. Lo cierto es que, hasta el momento, no hay nada cerrado y sólo se trata de un ofrecimiento al club que por el que el propio presidente no confirmó un avance por parte de la institución. Claro que, su nombre ya dio la vuelta al mundo después de sus actuaciones y eso lo llevó a ganar popularidad en las redes sociales, lo cual se plasmó en su gran cantidad de seguidores.

Antes del partido contra España en el debut de Cabo Verde en el empate sin goles, el arquero contaba con aproximadamente 50.000 seguidores en Instagram. Apenas unos días después, esa cifra se disparó hasta superar los 13 millones, una de las mayores explosiones de popularidad registradas durante el Mundial 2026. La historia de un futbolista proveniente de una nación pequeña que lograba convertirse en héroe ante una potencia mundial cautivó a millones de personas.

Los botines de Vozinha en el Mundial 2026, hechos por un argentino

El arquero de Cabo Verde utilizará botines Senda, los cuales fueron fabricados por una empresa de ropa deportiva que fue fundada por el argentino Santiago Halty hace 16 años en Estados Unidos. Por supuesto, la competencia no es fácil con marcas reconocidas, pero sí se da el lujo de que Vozinha los luzca en el seleccionado caboverdiano. El creador de la marca entregó el calzado tanto a él como a otros futbolistas en el torneo -hasta su compañero Kelvin Pires- y los utilizaron en distintos compromisos.