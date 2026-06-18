La historia de Vozinha en el Mundial 2026 emociona al mundo: brilló ante España, explotó en redes y consiguió que su madre pueda viajar a Estados Unidos.

El Mundial 2026 ya tiene una de sus grandes historias fuera de la cancha. Vozinha, arquero de Cabo Verde y figura en el histórico empate ante España, se convirtió en una celebridad global en cuestión de días. Su actuación lo llevó de 50.000 a más de 13 millones de seguidores en redes sociales y generó tal impacto que el gobierno de Estados Unidos intervino para ayudar a que su madre pueda viajar y verlo jugar por primera vez en la Copa del Mundo.

Hasta hace apenas unas semanas, Vozinha era un futbolista reconocido principalmente en Cabo Verde y entre los seguidores más atentos del fútbol africano. Sin embargo, todo cambió tras su extraordinaria actuación frente a España en el Mundial. El arquero fue determinante para sostener a su selección ante una de las potencias del torneo y rápidamente se convirtió en uno de los nombres más buscados de la Copa del Mundo.

Sus atajadas fueron tendencia en redes sociales, aparecieron en portadas de medios internacionales y generaron una enorme repercusión entre los aficionados de todo el planeta. La actuación no solo impulsó a Cabo Verde en la competencia, sino que también transformó a Vozinha en uno de los grandes protagonistas del certamen.

De 50 mil seguidores a una explosión viral en pleno Mundial 2026

El impacto de su actuación se reflejó inmediatamente en las plataformas digitales. Antes del partido contra España, el arquero contaba con aproximadamente 50.000 seguidores en Instagram. Apenas unos días después, esa cifra se disparó hasta superar los 13 millones, una de las mayores explosiones de popularidad registradas durante el Mundial 2026.

La historia de un futbolista proveniente de una nación pequeña que lograba convertirse en héroe ante una potencia mundial cautivó a millones de personas. Las imágenes de sus intervenciones, sus festejos y sus declaraciones posteriores recorrieron el mundo y lo transformaron en una auténtica sensación viral.

El problema que le impedía a su madre verlo jugar

Pero mientras disfrutaba del reconocimiento internacional, Vozinha convivía con una preocupación personal. Su madre no había podido viajar a Estados Unidos para acompañarlo durante el Mundial debido a problemas relacionados con los trámites migratorios.

El principal obstáculo era económico. La mujer necesitaba afrontar una garantía cercana a los 15.000 dólares para completar el proceso de obtención del visado, una suma imposible de reunir en el corto plazo.

Tras el partido contra España, el arquero no ocultó su tristeza. “Me gustaría que estuviera aquí”, expresó al referirse a la ausencia de su madre en las tribunas. Sus palabras rápidamente generaron repercusión y llegaron incluso a las autoridades estadounidenses.

La historia tomó una dimensión inesperada cuando el Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó que estaba realizando gestiones para facilitar el ingreso de la madre del arquero. Según informaron funcionarios del organismo, el objetivo es que pueda viajar al país y acompañar a su hijo durante el Mundial.

La normativa especial implementada para la Copa del Mundo contempla excepciones para deportistas, integrantes de delegaciones y familiares directos de selecciones participantes, siempre que cumplan con los requisitos correspondientes.

Gracias a esa disposición, la familia de Vozinha podrá finalmente concretar el reencuentro y ya se encuentra en viaje al país norteamericano. La noticia generó una enorme repercusión tanto en Cabo Verde como en distintos rincones del planeta, donde miles de usuarios celebraron el gesto de las autoridades.

Ahora sueña con hacer historia ante Uruguay

Mientras espera novedades sobre la llegada de su madre, Vozinha ya tiene la mente puesta en el próximo desafío. Cabo Verde enfrentará a Uruguay en un partido que puede resultar determinante para las aspiraciones del equipo en el Mundial 2026.

Después de convertirse en héroe frente a España y en una de las figuras más populares del torneo, el arquero buscará seguir haciendo historia con una selección que sueña con protagonizar una de las grandes sorpresas de la Copa del Mundo. Y esta vez, quizás, con la persona más importante de su vida observándolo desde las tribunas.