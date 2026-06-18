Mundial 2026: Canadá le cerró las puertas a un jugador marfileño investigado y detenido por apuestas

Mundial 2026: Canadá le negó el acceso a un jugador detenido por las apuestas

Costa de Marfil comenzó el Mundial 2026 con una victoria sobre la hora ante Ecuador en Estados Unidos, pero en las últimas horas se encontró con una mala e inesperada noticia con respecto al plantel. Elye Wahi, delantero que fue investigado y detenido por un escándalo de apuestas dos semanas antes del inicio del torneo no podrá ingresar a Canadá para jugar por la segunda fecha ante Alemania. Sin dudas, el jugador que sumó 55 minutos en cancha contra los de Sebastián Beccacece será una baja por demás sensible para los "Elefantes" que comenzaron de la mejor manera.

El comunicado de la Federación de Fútbol de Costa de Marfil sobre Elye Wahi

La Federación Ivoiriana de Fútbol ha tomado conocimiento de los diversos artículos e informaciones publicados en esta jornada del miércoles 17 de junio de 2026 sobre el internacional marfileño Elye Wahi.

Hasta la fecha, la FIF no ha sido oficialmente notificada de ningún procedimiento judicial o administrativo en su contra. En este período particularmente delicado, la FIF brinda todo su apoyo al jugador y le reafirma su confianza. Elye Wahi sigue siendo un elemento importante de la selección nacional de Costa de Marfil.

La FIF informa también que el jugador no podrá realizar el desplazamiento con la delegación a Canadá. En efecto, las autorizaciones administrativas necesarias para su entrada en el territorio canadiense no han podido obtenerse en esta etapa. Elye Wahi permanecerá, por tanto, en Estados Unidos a la espera del regreso del equipo. La Federación Ivoiriana de Fútbol continuará siguiendo la situación con atención y comunicará toda información oficial útil.

Elye Wahi, jugador de Costa de Marfil que no podrá entrar a Canadá para jugar en el Mundial 2026

Por qué no dejan entrar a Elye Wahi a Canadá en el Mundial 2026

El pasado 29 de mayo, Elye Wahi fue arrestado por la policía francesa después del triunfo de su equipo -Niza- ante Saint-Ettiene por la Ligue 1 que les sirvió para mantener la categoría. La fiscalía de Marsella confirmó que fue acusado de fraude organizado, corrupción deportiva organizada, manejo de ganancias ilícitas y lavado de dinero, lo cual lo dejó en el ojo de la tormenta.La sospecha se acrecentó después de un partido entre el Niza y el Metz del pasado 15 de mayo donde recibió una tarjeta amarilla.

Cuándo vuelve a jugar Costa de Marfil en el Mundial 2026

El próximo compromiso del elenco africano en la Copa del Mundo tendrá lugar ante Alemania el próximo sábado 20 de junio desde las 17 horas de nuestro país en el BMO Field de Toronto, Canadá. De esta manera, buscarán revalidar lo hecho ante Ecuador para acercarse a la clasificación a 16avos. Luego intentarán asegurar cinco días más tarde cuando se midan ante Curazao en la última fecha del Grupo E.

El fixture de Costa de Marfil en el Mundial 2026