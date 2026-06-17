Polémica en el Mundial 2026: investigan a una figura por arreglo de partidos

Polémica en el Mundial: investigan a un jugador por arreglo de partidos

Una figura del Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026 vive horas por demás tensas en medio de su participación en el torneo internacional. Más allá de un reciente arresto en Francia, el futboista no se perdió la cita mundialista en la que incluso ya debutó con su selección. Se trata de Elye Wahi, hombre de Costa de Marfil que está siendo investigado por arreglos de partidos y esto le puede valer una expulsión inmediata del certamen.

Por supuesto, la decisión final la tendría la FIFA que comanda Gianni Infantino, pero hasta el momento no hay indicios de que definan excluirlo. Lo cierto es que el atacante ya fue parte del equipo marfileño en el cruce contra Ecuador en el que ganaron por 1 a 0 sobre la hora. Los "Elefantes" comenzaron de la mejor manera, pero pocas horas antes del duelo ante Alemania por la segunda fecha de la fase de grupos se encontraron con este inesperado escándalo.

Wahi, de Costa de Marfil, arrestado e investigado por arreglar partidos

El pasado 29 de mayo, el hombre del Niza de la Ligue 1 de Francia fue arrestado por la policía francesa poco después de ser figura en el triunfo de su equipo contra el Saint-Ettiene con el que mantuvieron la categoría. Desde la Fiscalía de Marsella lo confirmaron y adelantaron que fue acusado de fraude orgnanizado, corrupción deportiva organizada, manejo de ganancias ilícitas y lavado de dinero. Después de ser interrogado fue liberado a las pocas horas.

En cuanto a la polémica que lo envuelve, según informaron desde el medio The Athletic, la sospecha se acrecentó después de un partido entre el Niza y el Metz del pasado 15 de mayo donde recibió una tarjeta amarilla. Catorce días más tarde y menos de un mes después, el nacido en Francia viajó a Estados Unidos con el plantel de Costa de Marfil para jugar el Mundial con el seleccionado sin inconvenientes y disputó un total de 55 minutos en la victoria por 1 a 0 ante Ecuador. Hasta el momento, no hubo comunicado por parte de la FIFA sobre una sanción al respecto.

Elye Wahi, investigado por arreglo de partidos

Cuándo vuelve a jugar Costa de Marfil en el Mundial 2026

El próximo compromiso del elenco africano en la Copa del Mundo tendrá lugar ante Alemania el próximo sábado 20 de junio desde las 17 horas de nuestro país en el BMO Field de Toronto, Canadá. De esta manera, buscarán revalidar lo hecho ante Ecuador para acercarse a la clasificación a 16avos. Luego intentarán asegurar cinco días más tarde cuando se midan ante Curazao en la última fecha del Grupo E.

El fixture de Costa de Marfil en el Mundial 2026