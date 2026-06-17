Un mundial con prohibiciones: FIFA no le permitirá llevar banderas a los hinchas ingleses

Los hinchas deberán fijarse donde colocan las banderas sino serán confiscadas.

A medida que pasan los mundiales, se van sumando nuevas normativas que para algunos hinchas son consideradas como polémicas. En la edición de la temporada 2026, la FIFA colocó una reglamentación que ya está provocando ciertas sanciones y el enojo de los fanáticos ingleses, que no podrán hacer uso de sus características banderas en los partidos de su conjunto nacional.

El empate que se registró entre Países Bajos y Japón fue muy particular, los hinchas de ambas parcialidades comenzaron a ocupar sus lugares en las tribunas después de que fueron invitados a correrse de las barandas. Esto es producto de que tuvieron que descolgar sus banderas y guardarlas, si no iban a ser confiscadas por las autoridades presentes. Algo que despertó asombro en las redes sociales porque se replicará en próximos partidos.

“A los fanáticos no se les permitirá colgar banderas sobre los paneles publicitarios LED que rodean el campo, y que solo se permitirá el ingreso de pequeñas banderas al terreno, que deben colgarse en rieles detrás de las porterías”, expresó el medio inglés The Guardian sobre la advertencia que le realizaron al Club de Aficionados de Inglaterra (ESC).

Aquellos hinchas que se coloquen detrás de los arcos podrán colocar sus banderas siempre y cuando no haya publicidad que quede tapada. El organismo es muy celoso del trato hacia las marcas que auspician el certamen y esto quedó expuesto después de que decidieran tapar el logo de la marca de jeans Levi's en la sede de San Francisco, que dicho estadio pasó a tener el nombre de la ciudad.

Otro de los detalles que se desprende sobre la portación de banderas en los partidos es que la FIFA entregó un instructivo a cada federación para que estas lo difundan entre los hinchas. “Se permiten pequeñas banderas, pancartas y carteles hechos de un material resistente al fuego en el estadio. Las banderas, pancartas, carteles o instrumentos de mayor tamaño deberán ser aprobados previamente”, manifiesta el documento.

Un detalle no menor es que los hinchas de Irán no podrán asistir a los partidos de su selección con la bandera que disponga la presencia de un león y un sable, debido a que pertenece a la prerevolución y FIFA no quiere que haya elementos políticos en los partidos. Solo podrán portarse aquellas banderas que el organismo haya aprobado y difundido por medio de sus redes sociales.

Sin embargo, hay un detalle que quedó expuesto por Ronan Evain sobre el reglamento de la FIFA. “Pero nunca aclaró muchas cosas, como ¿qué tipo de símbolos están permitidos y cuáles no? ¿Puedes traer una bandera de tu región, ciudad o club? Mucho de esto todavía está en el aire, y creo que hay un poco de aprendizaje por parte de los lugares, pero también, nuevamente, inconsistencia”, afirmó el director de Football Suppoters Europe.

¿Por qué la bandera de Arabia no tocó el suelo?

En la previa del empate frente a Uruguay, la bandera de Arabia Saudita recibió un trato más que especial por parte de los integrantes del staff de la FIFA. Esto es producto de que se trata de uno de los símbolos más importantes del país debido a la presencia del Shahada, que se trata de una declaración de fe islámica y que está escrita sobre la bandera.

Es por ello que desde el gobierno saudí realizaron un pedido expreso al organismo para que pudiera realizar una excepción a su protocolo y colocara gente que la sostuviera los minutos que durara la presentación del partido. Algo que fue aceptado y que provocó que la bandera uruguaya también reciba el mismo tratamiento para que no haya un signo de “privilegios”.