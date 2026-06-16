Quién es Riyad Mahrez, la figura de Argelia y ex Manchester City

Argelia es el primer rival de la Selección Argentina en el Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026, duelo en el que contará desde el arranque con una de sus principales figuras. Riyad Mahrez, futbolista del Al-Ahly de Arabia Saudita con pasado en el Manchester City de Inglaterra es una de las amenazas en ataque del combinado argelino que lidera el bosnio Vladimir Petkovic. Quién es el extremo nacido en Francia y cómo juega el multicampeón en suelo inglés.

Quién es Riyad Mahrez, la gran figura de Argelia en el Mundial 2026

El delantero oriunfo de Sarcelles dio sus primeros pasos en el fútbol galo, pero su explosión fue en el Leicester City cuando ascendió a la Premier League, pero también se lució cuando se consagró campeón con dicho equipo poco tiempo después. Años más tarde arribó al elenco "Ciudadano", donde de la mano de Pep Guardiola fue una pieza fundamental del equipo. Después de ganar la Champions a mediados del 2023, Mahrez continuó su carrera en tierras saudíes, donde continúa jugando en la actualidad.

Si algo destaca al seleccionado que enfrentará al equipo de Lionel Scaloni es la explosión por las bandas y su capitán es experto en la materia. Si bien no es habitual que dispute los 90 minutos -tal como se dio en los últimos amistosos previos al Mundial-, en el tiempo que pueda permanecer en el verde césped es por demás desequilibrante por derecha en el uno contra uno -aunque con libertad posicional-. Cuando la pelota circula por sus pies, el ataque argelino adquiere una claridad debido a su facilidad para asistir a los centrodelanteros o encarar hacia adentro buscando el remate al arco. Su jerarquía individual obliga a los defensores rivales a duplicar las marcas, un factor clave que libera pasillos centrales para las proyecciones de los volantes.

Riyad Mahrez con la camiseta del Manchester City

Los números de Riyad Mahrez en su carrera

Clubes : Quimper Kerfeunteun y Le Havre de Francia, Leicester City y Manchester City de Inglaterra; y Al-Ahly de Arabia Saudita.

: Quimper Kerfeunteun y Le Havre de Francia, Leicester City y Manchester City de Inglaterra; y Al-Ahly de Arabia Saudita. Partidos jugados : 669 (+115 con la Selección de Argelia).

: 669 (+115 con la Selección de Argelia). Goles : 198 (+38).

: 198 (+38). Asistencias : 156 (+44).

: 156 (+44). Títulos: Leicester City (2); Manchester City (11); Al-Ahly (3) y uno con la Selección de Argelia.

Cuándo es el partido entre la Selección Argentina y Argelia en el Mundial 2026: hora, TV y cómo verlo online

El duelo entre la "Albiceleste" y el combinado argelino tendrá lugar el martes 16 de junio en el Arrowhead Stadium de Kansas, Estados Unidos, desde las 22 horas de nuestro país. La transmisión del primer duelo de la fase de grupos de la "Albiceleste" estará a cargo de DSports, Paramount+, Disney+, TV Pública, TyC Sports y Telefe, mientras que el arbitraje estará a cargo del polaco Szymon Marciniak.

El fixture de la Selección Argentina en el Mundial