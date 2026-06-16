Balerdi sufrió una lesión en un entrenamiento.

Una de las noticias más tristes que recibió la Selección Argentina en la previa al Mundial 2026 fue la lesión de Leonardo Balerdi, quien sufrió un desgarro muscular en el sóleo de la pierna derecha. Debido a esto, el cuerpo técnico de Lionel Scaloni optó por darlo de baja a pesar de haber sido confirmado inicialmente como parte de la lista definitiva, de manera que se liberó un cupo que fue cubierto hace unos días por Marcos Senesi.

Dicha lesión se dio en la previa al amistoso con Honduras, en el que el conjunto albiceleste se llevó la victoria por 2-0, aunque con un sabor amargo por lo sucedido con el defensor del Olympique de Marsella. Ahora bien, a tan solo unas horas del debut mundialista contra Argelia en la noche de este martes, el plantel argentino le hizo un homenaje a Balerdi con una foto grupal tras el entrenamiento del lunes.

“Leo, estamos todos con vos”, dice el cartel sostenido por Lionel Messi y el resto de los campeones del mundo, en una foto que no muestra solamente a los jugadores, sino también a todo el cuerpo técnico, con la presencia de Scaloni. La foto de Balerdi también fue un detalle que emocionó en las redes sociales, donde los usuarios valoraron el gesto y la unión del plantel de cara a la defensa del título.

Como era de esperarse, el mensaje le llegó al zaguero, que en la mañana de este martes se encontró con la publicación de la AFA y se mostró agradecido con sus compañeros. “Despertarme y ver esta foto me emociona mucho”, comenzó “Leo”, que reconoció lo difícil que fue superar la noticia de que se quedaba afuera de la Copa del Mundo por una lesión después de todo el esfuerzo que había hecho a nivel clubes para integrar la lista.

Además de agradecer el gesto, el central aprovechó para mostrar su apoyo a sus compañeros y desearles lo mejor para el debut contra los argelinos. “El tiempo ayuda a poner las cosas en perspectiva, ahora toca esperar y pensar en lo que puede venir más adelante. Y sobre todo apoyar desde donde me toca. Quiero desearles lo mejor a mis compañeros y a toda Argentina en esta competición tan especial”, cerró.

El mensaje de Argentina para Balerdi.

¿A qué hora juega Argentina?

A partir de las 22:00, la Selección Argentina se enfrentará este martes a Argelia en la apertura del Grupo J en el Kansas City Stadium. Será apenas el segundo enfrentamiento entre ambos equipos, que solamente se vieron las caras en un amistoso disputado en 2007, ocasión en la que la “Albiceleste” se impuso por 4-3 en el Camp Nou.