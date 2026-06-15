Lionel Scaloni confirmó que Dibu Martínez y Julián Álvarez "están disponibles" para la Selección

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, confirmó este lunes que el arquero Emiliano “Dibu” Martínez y el delantero Julián Álvarez están “disponibles” para enfrentar a Argelia en el debut por el Mundial 2026.

“Estamos bien, estamos tranquilos y confiados. Vamos a enfrentar a un gran equipo que tiene grandes jugadores”, manifestó Scaloni en conferencia de prensa, al tiempo que agregó: “Hacemos las cosas lo mejor posible”. En este sentido, el director técnico también señaló que el delantero Julián Álvarez, quien sufrió un inconveniente en una de sus rodillas, se encuentra “disponible” para el primer partido del Grupo J, aunque reconoció: “Lo daré en el entrenamiento”.

Sin embargo, optó por no dar el 11 inicial que saldrá a la cancha contra el equipo africano, que venció a Holanda por 1 a 0 en un amistoso previo a la cita mundialista. “Argelia tiene un gran entrenador al que conozco, es un buen equipo, será una buena prueba, tiene jugadores rápidos adelante, poseen buen físico. Hay que respetarlo y tener cuidado, seguramente nos la harán muy difícil”, consideró el oriundo de Pujato.

Además, precisó que “no hay lesionados”, pero “se verá” si Nicolás Tagliafico “hace la parte con el grupo”: “Nunca tuve inconvenientes de armar el equipo, más allá de dejar afuera a algunos jugadores importantes”. El actual lateral izquierdo del Lyon se perderá el encuentro ante Argelia y el segundo partido frente a Austria debido a un desgarro.

Por otra parte, opinó que “hay grandes rivales”, al referirse al inesperado e histórico empate entre España y Cabo Verde. En tanto, el defensor Nicolás Otamendi expresó que el deseo del conjunto argentino “es ir partido a partido”, mientras que agregó: “Vivo el día a día y no pienso en el final”. El ex futbolista de Vélez, Valencia y Benfica consignó que “todos nos van a querer ganar”, por lo que la Selección “tiene que tener la humildad para afrontar esta competición”, sostuvo.

Según consideró, “la organización defensiva es clave” porque el conjunto africano tiene “buenos jugadores”: “Tenemos que dar el máximo, tenemos que hacer nuestro juego”.