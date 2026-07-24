La prestación se paga una sola vez tras concretar legalmente una adopción.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en agosto la Asignación por Adopción alcanzará los $525.682. Se trata de una prestación de pago único destinada a las familias que completaron legalmente un proceso de adopción y cumplen con las condiciones establecidas por el organismo previsional.

A diferencia de otras prestaciones, este beneficio no se cobra todos los meses. Forma parte de las Asignaciones de Pago Único (APU) y busca brindar un respaldo económico a quienes incorporan un nuevo integrante a su grupo familiar mediante una adopción.

Qué es el pago de $525.682 que confirmó ANSES

El monto de $525.682 corresponde a la Asignación por Adopción, una de las prestaciones incluidas dentro del sistema de Asignaciones de Pago Único de ANSES. Este beneficio se entrega una sola vez, luego de que la adopción quede legalmente formalizada y siempre que la persona solicitante reúna los requisitos establecidos por el organismo.

Por ese motivo, no se trata de un bono extraordinario ni de un refuerzo mensual. Es una asignación específica que acompaña económicamente a las familias durante el proceso de incorporación de un hijo o hija mediante adopción. Además de esta prestación, las Asignaciones de Pago Único también contemplan beneficios por Nacimiento y Matrimonio, cada uno con sus propias condiciones y montos.

Quiénes pueden cobrar la Asignación por Adopción

La prestación está dirigida a distintos grupos de beneficiarios que forman parte del sistema de asignaciones familiares de ANSES y cumplen con los requisitos vigentes.

Entre quienes pueden acceder al beneficio se encuentran:

Trabajadores en relación de dependencia.

Personas que cobran una prestación de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).

Trabajadores rurales.

Trabajadores por temporada.

Titulares de la Prestación por Desempleo.

Beneficiarios de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra.

Personas que reciben o recibieron la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Personas que reciben o recibieron la AUH por Hijo con Discapacidad.

Titulares de la Asignación por Embarazo.

DNI de la madre y/o del padre.

DNI del hijo o hija.

Partida de nacimiento.

Sentencia de adopción.

La posibilidad de cobrar la asignación dependerá de la situación de cada solicitante y del cumplimiento de las condiciones previstas por ANSES para este tipo de prestaciones.

Cuáles son los requisitos para cobrar los $525.682

Uno de los principales requisitos es presentar la solicitud dentro del plazo fijado por el organismo. En el caso de la Asignación por Adopción, el trámite puede realizarse desde los dos meses y hasta los dos años posteriores a la sentencia judicial que formaliza la adopción.

Además, quienes perciben determinadas asignaciones de ANSES deben haber tenido derecho al cobro de esa prestación durante el mes en que se dictó la sentencia de adopción.

ANSES exige documentación específica para acceder al beneficio económico extraordinario.

También será necesario cumplir con los límites de ingresos individuales y del grupo familiar establecidos por el organismo al momento de evaluar la solicitud.

Qué documentación pide ANSES

Para iniciar el trámite, los solicitantes deberán presentar la documentación que permita acreditar tanto la identidad de los integrantes de la familia como el vínculo legal con el niño, niña o adolescente adoptado. Los documentos requeridos son:

DNI de la madre y/o del padre.

DNI del hijo o hija.

Partida de nacimiento.

Sentencia de adopción.

Es importante que toda la información personal y familiar se encuentre correctamente registrada para evitar demoras durante la evaluación del trámite.

Cómo solicitar la Asignación por Adopción

Las personas que reúnen las condiciones pueden gestionar la Asignación de Pago Único a través de los canales habilitados por ANSES, respetando los plazos previstos para este beneficio. Una vez presentada la documentación y aprobada la solicitud, el organismo realiza el pago correspondiente por única vez.