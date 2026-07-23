El primer ministro británico Burnham reducirá el impuesto para bares, discotecas y locales de música

FOTO DE ARCHIVO. Andy Burnham está de pie en la barra de un pub el día de un evento para los medios de comunicación, en Wigan, Reino Unido

El ​primer ministro británico, Andy Burnham, anunció el jueves que reducirá en un 20% el impuesto sobre actividades económicas de los pubs, ‌discotecas y locales de música ‌en directo a partir de abril, como parte de su iniciativa para aliviar la presión de los costos sobre los hogares y las empresas, y revitalizar las comunidades.

Burnham señaló que esta medida supondrá un ahorro de unas 1.100 libras (1.472,35 dólares) para un pub típico el próximo año, lo que beneficiará a cerca de 32.000 locales.

Esta medida supondrá un ​costo de 100 millones de ⁠libras al año para el Gobierno y será bien recibida ‌tanto por los pequeños locales independientes como por cadenas de ⁠pubs como J D Wetherspoon , Marston's y ⁠Fuller, Smith & Turner , aunque no llega a satisfacer las demandas del sector de reducir a la mitad el impuesto sobre las ventas.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Aunque las cantidades ⁠en juego son pequeñas, el nuevo primer ministro Burnham está tratando ​de demostrar que el Gobierno puede reducir rápidamente ‌el costo de la vida, después ‌de que su predecesor, Keir Starmer, dedicara los primeros meses de ⁠su mandato a encargar estudios sobre posibles cambios en las políticas.

La reducción de las tasas impositivas se produce tras la decisión de Burnham de eliminar el martes un impuesto de las facturas de electricidad ​domésticas y, ‌el miércoles, de establecer un límite máximo para las tarifas de autobús.

"Durante demasiado tiempo, los Gobiernos se han quedado de brazos cruzados mientras locales muy apreciados desaparecían de nuestras calles principales", dijo Burnham en un comunicado. "Por eso, hoy voy a ⁠cambiar eso".

"Este Gobierno respaldará a los negocios que la gente quiere ver en sus comunidades".

Una encuesta sobre el sector hostelero publicada en julio reveló que el 23% de los encuestados operaba con pérdidas, mientras que el 5% afirmó que su negocio ya no era viable.

El sector lleva exigiendo más apoyo desde el inicio de la pandemia del COVID-19, alegando que no puede hacer ‌frente a la presión del aumento de los salarios, las facturas de energía y los alquileres, mientras que el gasto de los consumidores se mantiene estancado.

El Gobierno señaló que la reducción de los impuestos se financiaría en parte mediante una revisión de las ayudas concedidas a negocios como ‌las tiendas de cigarrillos electrónicos, que "no aportan nada positivo a las comunidades locales", según el Gobierno.

Downing Street también ha anunciado que tomará medidas contra las empresas ‌que venden a ⁠través de plataformas de comercio electrónico, pero no cumplen con sus obligaciones fiscales, y está estudiando formas de hacer ​que estas plataformas sean más responsables.

(1 dólar = 0,7471 libras)

Con información de Reuters