Cuánto cuesta el Monotributo en julio 2026 tras el aumento.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dio a conocer la tabla actualizada del monotributo, que incluye un reajuste del 16,85 por ciento basado en la inflación del primer semestre, según datos del Indec.

Esta nueva tabla establecida por la exAFIP estará vigente desde julio hasta diciembre de 2025 y se usará para la recategorización que comenzó hoy y se extenderá hasta el 5 de agosto.

El tope anual de facturación para poder mantenerse en el régimen monotributista se elevó a $126.610.838,75. En tanto, para la categoría más baja, la A, los ingresos anuales no pueden superar los $12.009.410,45. Además, los importes mensuales a abonar por impuesto integrado, aportes jubilatorios y obra social también subieron un 16,85%, y serán aplicados desde agosto.

Cuánto hay que pagar de Monotruto tras el aumento

Por ejemplo, quienes están en la categoría A tendrán que pagar $49.527,18 mensuales, mientras que en la categoría B (con un límite anual de $17.595.182,74) el monto asciende a $56.379,08. En la categoría más alta, la K, los valores varían según la actividad: para servicios, el pago será de $1.614.446,04 y para comercio, de $702.103,24.

Los nuevos topes máximos de facturación para cada categoría quedaron establecidos así:

Categoría A: $12.009.410,45

$12.009.410,45 Categoría B: $17.595.182,74

$17.595.182,74 Categoría C: $24.670.494,31

$24.670.494,31 Categoría D: $30.628.651,43

$30.628.651,43 Categoría E: $36.028.231,33

$36.028.231,33 Categoría F: $45.151.659,41

$45.151.659,41 Categoría G: $53.995.798,87

$53.995.798,87 Categoría H: $81.924.660,37

$81.924.660,37 Categoría I: $91.699.761,90

$91.699.761,90 Categoría J: $105.012.519,20

$105.012.519,20 Categoría K: $126.610.838,75

En cuanto a los pagos mensuales, la suma incluye el impuesto integrado, jubilación y obra social. Por ejemplo, en la categoría A, el total de $49.527,18 se compone de $5.585,77 (impuesto), $18.246,86 (jubilación) y $25.694,55 (obra social). En las categorías más altas, los montos superan ampliamente el medio millón y hasta el millón y medio de pesos, dependiendo de si la actividad es comercio o servicios.

Además de los ingresos, la recategorización obliga a controlar otras variables según el tipo de actividad, como el precio máximo de productos comercializados, que quedó en $716.840,77, y el importe máximo anual de alquileres para locales o establecimientos, que varía según categoría, desde $2.792.886,15 para las más bajas hasta $8.378.658,45 para las categorías H, I, J y K.

Los monotributistas tienen tiempo hasta el 5 de agosto a las 23:59 para realizar la recategorización si corresponde. Para determinar si deben cambiar de categoría, deben comparar su facturación entre julio de 2024 y junio de 2025 con los nuevos límites establecidos, además de otras variables propias de su actividad económica.