El sistema permite gestionar turnos sin acercarte previamente a una agencia.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) reforzó el uso de su plataforma digital para organizar la atención presencial en sus agencias de todo el país. A través del sistema de turnos online, los afiliados pueden reservar una cita, consultar la documentación necesaria para cada trámite, revisar el historial de gestiones y recibir recordatorios automáticos antes de asistir a una sede. El afiliado o su apoderado debe elegir el trámite que necesita realizar, seleccionar una fecha disponible y confirmar el horario que mejor le convenga.

Cómo sacar un turno en una agencia de PAMI

El trámite comienza desde la sección "Turnos de agencia" disponible en la plataforma digital del organismo. Allí, el afiliado o su apoderado debe elegir el trámite que necesita realizar, seleccionar una fecha disponible y confirmar el horario que mejor se adapte a sus necesidades.

Una vez completada la reserva, el sistema registra el turno dentro del perfil del usuario para que pueda consultar o solicitar nuevos turnos. El portal reúne distintas herramientas para facilitar la organización de los trámites, permitiendo consultarlos en cualquier momento sin necesidad de realizar nuevamente la gestión.

Además de solicitar nuevos turnos, los usuarios pueden revisar las citas ya programadas, acceder al historial de gestiones finalizadas y consultar el estado de cada solicitud desde un mismo espacio. De esta manera, toda la información queda centralizada en una única cuenta.

La documentación necesaria para cada trámite

Uno de los servicios incorporados por la plataforma de PAMI es la consulta de requisitos específicos para cada gestión.

Antes de concurrir a una agencia, los afiliados pueden verificar qué formularios, certificados o documentos deben presentar. El objetivo es reducir inconvenientes y evitar que las personas deban volver otro día por falta de documentación.

Antes del trámite, vos podés consultar toda la documentación requerida.

El sistema de recordatorios para no perder el turno

Para mejorar la organización de la atención presencial, PAMI implementó un esquema de notificaciones automáticas. El sistema envía un aviso cuando el turno queda confirmado, un recordatorio durante el día previo a la cita y una nueva alerta el mismo día del turno. Esta modalidad busca reducir las ausencias y optimizar la atención en las distintas dependencias del organismo.

Si surge un imprevisto, la plataforma permite modificar la reserva sin necesidad de concurrir personalmente a una oficina. Esta opción brinda mayor flexibilidad para reorganizar la agenda sin perder la posibilidad de acceder.

Los afiliados pueden cancelar o cambiar la fecha del turno desde el mismo portal, siempre que la modificación se realice antes del día originalmente asignado. Esta opción brinda mayor flexibilidad para reorganizar la agenda sin perder la posibilidad de acceder al trámite presencial.