PAMI aclaró qué credenciales todavía sirven y cuáles ya no valen

La credencial plástica sigue siendo válida si todavía la conservás en buen estado.

Los afiliados del Programa de Atención Médica Integral (PAMI) continúan teniendo distintas alternativas para acreditar su identidad al momento de acceder a una consulta médica, retirar medicamentos o realizar gestiones. Aunque en los últimos días surgieron dudas sobre los cambios en las credenciales, el organismo aclaró que varios formatos siguen siendo válidos. A continuación te damos el detalle de cuáles te sirven y cuáles no.

Qué credenciales de PAMI siguen siendo válidas

PAMI informó que actualmente existen cuatro credenciales que permiten realizar trámites, validar prestaciones médicas y retirar medicamentos en las farmacias adheridas. Todas tienen la misma validez para identificarse ante los prestadores.

Entre ellas se encuentra la credencial digital disponible desde la aplicación Mi PAMI, la credencial provisoria con código QR, la credencial provisoria tipo ticket emitida en las terminales de autogestión y la tradicional credencial plástica que muchos afiliados aún conservan.

Esto significa que, si todavía tenés la tarjeta física en buenas condiciones, no es necesario reemplazarla. Del mismo modo, quienes prefieran evitar el uso del celular pueden seguir utilizando las opciones impresas o emitidas de manera presencial.

La credencial digital no es obligatoria

Uno de los puntos que PAMI volvió a remarcar es que descargar la aplicación Mi PAMI no constituye un requisito para recibir atención médica o acceder a los servicios del organismo.

En consecuencia, ningún afiliado puede ser rechazado por no contar con la credencial digital en su teléfono. Cualquiera de los formatos vigentes permite acreditar la identidad y acceder a las prestaciones correspondientes.

Esta aclaración busca despejar las dudas de muchos jubilados y pensionados que no utilizan herramientas digitales y prefieren seguir manejándose con documentación física.

La aplicación Mi PAMI no es obligatoria para recibir atención médica.

Qué credenciales dejaron de tener validez

Si bien varios formatos siguen siendo aceptados, PAMI también confirmó que algunas credenciales quedaron fuera de uso y ya no sirven para realizar trámites.

Entre ellas figura la credencial provisoria que no posee código QR. Ese modelo fue reemplazado por una versión actualizada que incorpora ese sistema de verificación, por lo que quienes aún la conserven deberán obtener una nueva.

También dejaron de aceptarse versiones anteriores que fueron sustituidas por los formatos actualmente vigentes, con el objetivo de agilizar la validación de los datos del afiliado.

Cómo obtener una nueva credencial provisoria

Quienes necesiten reemplazar una credencial vencida o sin validez pueden generar una nueva provisoria con código QR desde el sitio oficial de PAMI. Para completar el trámite se solicitan el número de afiliación, el DNI, el sexo registrado en el documento y el número de trámite del DNI. Una vez finalizada la validación, la credencial puede descargarse, imprimirse o guardarse en formato digital para utilizarla cuando sea necesario.

En caso de no poder realizar el procedimiento por internet, también es posible obtener una credencial provisoria tipo ticket en las terminales de autogestión disponibles en las agencias y Unidades de Gestión Local (UGL).

Qué pasa si perdiste la credencial plástica

PAMI ya no entrega nuevas credenciales plásticas, por lo que, si la tarjeta se pierde o se rompe, no existe un trámite para solicitar otra igual. En esos casos, los afiliados pueden utilizar cualquiera de las alternativas vigentes: la credencial digital, la provisoria con código QR o la provisoria tipo ticket. Todas permiten acceder a consultas médicas, retirar medicamentos y realizar las gestiones habituales sin inconvenientes.