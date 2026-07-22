Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Miércoles, 22 de julio
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Arranca el miércoles con cielo cubierto y 10° en la City
Buenos Aires arranca la madrugada con una postal completamente gris: el cielo cubierto domina el paisaje porteño y la temperatura de 10°C se mantiene estable. La sensación térmica también marca 10°C por la elevada humedad del 89%, que genera una atmósfera densa y fría.
Según el Servicio Meteorológico Nacional, la probabilidad de lluvia es baja (20%), pero la nubosidad alcanza el 99% y el punto de rocío se ubica en 8°C. La visibilidad es buena, de 10 kilómetros, y no se registra niebla.
El viento sopla a 15 km/h en promedio, con ráfagas de hasta 30 km/h que pueden refrescar aún más el ambiente. La presión atmosférica es de 1017 hPa, y la cota de nieve se encuentra en 2400 metros. Un arranque de miércoles típicamente otoñal, ideal para abrigarse bien antes de salir.
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Cómo estará el clima en Buenos Aires en la final de la Copa: lluvia y frío toda la jornada
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Sur de China se prepara para más lluvias; sigue búsqueda tras deslizamiento de tierra en Chongqing
Imagen de archivo de las piernas de una persona que camina bajo un fuerte aguacero en Pekín, China.
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Pronóstico en Nueva York: cómo va a estar el tiempo durante la final del Mundial.
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A qué hora llegan las tormentas al AMBA y qué va a pasar el domingo de la final
El veranito de julio llegó a su fin: el SMN pronostica tormentas para este sábado en el AMBA y un domingo fresco e inestable durante la final entre Argentina y España. Conocé a qué hora llegan las lluvias y cómo estará el tiempo.
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13:08 | 17/07/2026
Alerta por un satélite que dejó de funcionar y daba datos clave del clima en Argentina
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el satélite GOES-19, operado por la NOAA de Estados Unidos, dejó de funcionar por un "inconveniente técnico". La falla afecta las imágenes satelitales en tiempo real, clave para monitorear tormentas y fenómenos climáticos en Argentina. No hay fecha de restablecimiento.
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Alerta por granizo en el AMBA: qué localidades y barrios están afectadas por tormentas
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por tormentas fuertes y posible caída de granizo en el AMBA. Estas son las localidades bonaerenses bajo vigilancia por el fenómeno.
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Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Viernes, 17 de julio
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20:44 | 16/07/2026
Un satélite clave que da datos del clima en Argentina dejó de funcionar
Se trata del GOES-19 que es operado por un organismo estatal de Estados Unidos. Comparte información en tiempo real, lo que permite pronosticar con precisión las condiciones climáticas de la Argentina. ¿Cómo funciona?