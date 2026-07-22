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Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Miércoles, 22 de julio

En VIVO - Actualizado hace 8 minutos

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Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.

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Según el Servicio Meteorológico Nacional, la probabilidad de lluvia es baja (20%), pero la nubosidad alcanza el 99% y el punto de rocío se ubica en 8°C. La visibilidad es buena, de 10 kilómetros, y no se registra niebla.

El viento sopla a 15 km/h en promedio, con ráfagas de hasta 30 km/h que pueden refrescar aún más el ambiente. La presión atmosférica es de 1017 hPa, y la cota de nieve se encuentra en 2400 metros. Un arranque de miércoles típicamente otoñal, ideal para abrigarse bien antes de salir.

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