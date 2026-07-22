Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Miércoles, 22 de julio

Buenos Aires arranca la madrugada con una postal completamente gris: el cielo cubierto domina el paisaje porteño y la temperatura de 10°C se mantiene estable. La sensación térmica también marca 10°C por la elevada humedad del 89%, que genera una atmósfera densa y fría.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la probabilidad de lluvia es baja (20%), pero la nubosidad alcanza el 99% y el punto de rocío se ubica en 8°C. La visibilidad es buena, de 10 kilómetros, y no se registra niebla.

El viento sopla a 15 km/h en promedio, con ráfagas de hasta 30 km/h que pueden refrescar aún más el ambiente. La presión atmosférica es de 1017 hPa, y la cota de nieve se encuentra en 2400 metros. Un arranque de miércoles típicamente otoñal, ideal para abrigarse bien antes de salir.