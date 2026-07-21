Según el pronóstico del tiempo, se espera una breve tregua entre el miércoles y las primeras horas del jueves

La provincia de Mendoza atraviesa una nevada histórica desde hace casi una semana en zona de montaña. El 15 de julio se cumplieron los pronósticos y comenzó a nevar en la cordillera mendocina, con marcas que llegaron a los 2,30 metros de nieve acumulada. Una de las zonas afectadas fue el parque de nieve Los Puquios, donde se registró un 1,70 de acumulación, superando el histórico.

Además, la situación en la cordillera mendocina obligó a evacuar a 50 personas (vecinos y comerciantes) y el tránsito sólo se encuentra habilitado hasta Uspallata. Ante esta situación, el uso de cadenas es obligatorio y se espera un nuevo frente previsto para agosto. En tanto, los centros de esquí esperan el despeje de rutas para reabrir a mendocinos y turistas.

Según el pronóstico del tiempo, se espera una breve tregua entre el miércoles y las primeras horas del jueves; luego ingresará un segundo frente frío que no alcanzará la magnitud del primero, pero calculan que sumarán un metro más de nieve acumulada y podrían extenderse las malas condiciones hasta los primeros días de agosto, informó Sitio Andino.

La situación de Los Puquios de Mendoza

El director del operativo del parque Los Puquios, Eduardo Soler, sostuvo con medios locales que "es un temporal muy grande" y que "muy pocas veces" en sus 40 años de experiencia en montaña vio "algo parecido". El equipo cuenta con integrantes con muchos años de experiencia en montaña y que ya han atravesado "temporales importantes" con anterioridad.

Desde hace varios días están con la pala en mano para retirar la nieve que bloqueó puertas, cubrió techos y enterró camionetas. Hay 13 personas que viven en el parque. "Estamos bien y contamos con todo lo necesario para atravesar el temporal", aseguró Soler al medio local MDZ.

"Tenemos víveres, gas, leña, electricidad, agua, enfermería equipada y los insumos necesarios para varios días", agregó. También informaron que cuentan con indumentaria especial de alta montaña, botas, guantes, lentes y gorros. En cuanto el tiempo lo permita, el equipo se abocará a retirar -principalmente- la nieve acumulada en los techos y antenas, así como también despejar los accesos internos y liberar la salida hacia la Ruta Nacional 7.

Desde el complejo explicaron que para visitar el lugar hay que aguardar que deje de nevar durante 48 horas, que la Ruta 7 se encuentre transitable y luego avanzar con las tareas de despejar playas de estacionamiento, accesos, desbloquear edificios, restablecer servicios, pisar las pistas y desenterrar medios de elevación. El parque podría retomar su actividad a partir del 3 o 4 de agosto.

¿Hasta cuándo habrá nieve en Mendoza?

Otro de los parques de nieve afectados por la intensa nevada es Penitentes Park, su personal e infraestructura se encuentran operativos, además de estar abastecidos para hacerle frente al temporal. El responsable del centro de esquí, Gustavo Campini, confirmó a Sitio Andino que "las cuadrillas ya trabajan sobre la superficie para pisar la nieve y acondicionar las pistas". Aunque aclaró que "la fecha exacta de reapertura dependerá de la evolución del clima y de la habilitación de los caminos por parte de las autoridades viales".

Según medios locales, el volumen de la nieve asegura la presencia del manto blanco hasta octubre, por lo que la actividad comercial podrá extenderse durante agosto y septiembre. A su vez, el fenómeno es determinante para reponer el stock hídrico de Mendoza luego de varios años consecutivos de sequía.

Además de los parques de nieve, la nieve afectó a Malargüe, que permanece bajo monitoreo. Esta madrugada volvió a nevar en la ciudad y la cordillera, lo que generó complicaciones en la red vial. Los conductores deben transitar bajo estrictas precauciones, con sectores inhabilitados y el Paso Pehuenche cerrado. Además, suspendieron las clases para el turno mañana.

Por último, las autoridades indicaron que permanecen intransitables el tramo de la Ruta Provincial 222 entre Las Leñas y Valle Hermoso, y la Ruta Provincial 226 entre Las Tapaderas y el Paso Vergara, dada la importante acumulación de nieve. En tanto, Protección Civil de Malargüe notificó que la Ruta Nacional 144, entre San Rafael y El Sosneado, se encuentra transitable con precaución por lluvias intermitentes. La Ruta Nacional 40 presenta condiciones similares tanto hacia el norte como hacia el sur de la ciudad, con presencia de nieve, posibles sectores con hielo y trabajos de despeje a cargo de Vialidad Nacional, especialmente en la Cuesta del Chihuido. Ante esta situación, se recomienda el uso de cadenas.