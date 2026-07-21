Tras el papelón con la Selección, la mesa política de Milei armó la agenda post Mundial: se viene una cadena nacional

Tras el papelón de los festejos y el feriado fallido anunciado, el Gobierno volvió a reunir a su mesa política. Fue en medio de cruces y acusaciones de un lado y otro sobre la decisión sobre la final del Mundial y el regreso de los jugadores al país. La Secretaria General de Presidencia, Karina Milei, una de las señaladas por el error, lideró la reunión en Casa Rosada para intentar avanzar con las reformas políticas que necesita Javier Milei del Congreso.

Hubo asistencia completa y hasta el Gobierno difundió foto, con un Santiago Caputo incómodo en el sillón del despacho de Jefatura de Gabinete, escoltado por Karina y Eduardo "Lule" Menem.

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El anfitrión, Diego Santilli, anunció próximos encuentros con gobernadores para formalizar convenios clave. Entre ellos, la firma con Santa Fe para el traspaso de obras viales. Asimismo, la próxima semana se reunirá con autoridades de Catamarca y Santiago del Estero para avanzar en proyectos de acueductos y plantas potabilizadoras (como el sistema Albigasta), además de otros planes de infraestructura en análisis.

Por otro lado, hubo agenda legislativa: "Se repasaron los hitos parlamentarios inmediatos. Este miércoles, el ministro Luis Caputo presentará en conferencia de prensa la ley de "Inocencia Fiscal II" para su ingreso a la Cámara de Diputados. Por otro lado, el presidente Milei presentará la reforma de la Carta Orgánica del BCRA la próxima semana, previo a su tratamiento en el Congreso Nacional", afirmaron en Casa Rosada.

Para esto último se espera una cadena nacional de Milei ante la población por la noche desde Casa de Gobierno, según pudo averiguar El Destape.

De la reunión de este martes participaron la Secretaria General de Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el ministro de Economía, Luis Caputo, el presidente de la cámara de Diputados, Martín Menem, el asesor presidencial Santiago Caputo, el Secretario de Comunicación, Fabián Fernández, la jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, el subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, Eduardo "Lule" Menem, y el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt.

Se volvieron a ver la cara varios luego del traspié del domingo y el lunes con el anuncio de Milei que generó furia interna. La decisión final apurada la tomaron en la quinta de Olivos, donde vieron el partido juntos, los dos Milei. No intervino más nadie. Ni Diego Santilli, ni Martín Menem, ni Santiago Caputo. Se comunicó a un grupo de Whatsapp donde están los popes libertarios que iba a salir ese mensaje de Milei. Se le pidió a Juan Pablo Carreira, Director Nacional de Comunicación Digital de la Presidencia, que haga el tuit y se acabó. Nadie pudo frenarlo.

En varios sectores del Gobierno hay enojo porque sienten que no pudieron participar de la toma de decisiones en un momento tan importante para el país y que no pudieron ni opinar para revertir algunas situaciones o frenar el tuit de Milei con las palabras "festejo" y "feriado", a las que consideran inoportunas. "Teníamos que esperar a que los jugadores hablen, que ellos digan lo que querían hacer y ahí sí salir nosotros", se arrepienten en La Libertad Avanza.