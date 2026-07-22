Un conductor libertario quedó expuesto luego de que se revelará en vivo que se hizo una liposucción.

Durante una transmisión en vivo de LAM (América TV), Ángel de Brito reveló que el periodista y conductor Tomás Dente pasó por el quirófano para realizarse un retoque estético. Además, adelantó que otra figura del espectáculo también se había sometido a una intervención.

En ese contexto, el conductor contó: “Hay dos famosos que entraron al quirófano, conocidos los dos, uno se hizo un retoque en el abdomen”. Minutos después, Karina Iavícoli y Pilar Smith confirmaron de quién se trataba: “Se operó Tomás Dente”.

Luego, Iavícoli reveló que había hablado con el periodista antes de la intervención y compartió parte de esa conversación: “Le dije lo mismo que no lo necesitaba y me preguntó si yo me quería hacer, le dije que no, que me vendría bien, pero no. Se hizo una lipo, con un láser, no es tan invasivo, pero igual hay que poner el cuerpo”.

Además, Pilar añadió información sobre el estado de salud del conductor luego de la cirugía: “Está fajado todavía, hablé con él hace un rato”.

Tomás Dente envuelto en una nueva polémica luego del Mundial 2026

Durante la final del Mundial 2026, la cantante argentina María Becerra fue la encargada de interpretar el Himno Nacional Argentino y lució un vestido celeste que causó reacciones de todo tipo en redes sociales. En ese sentido, Tomás Dente decidió lanzar una serie de críticas repudiables sobre la elección del vestuario de la artista.

Asimismo expresó: “Qué gronchaje, perdón eh, quiero decir algo, ¿cómo se llama la que cantó con las tetas al aire? Mira que tenes referentes para elegir, Marcela Morelo, Valeria Lynch, Patricia Sosa, La Sole. Esta piba no es representativa de nuestro país, primero, aparte con las tetas al aire, horrible”.

Luego de esto, usuarios de las plataformas digitales salieron a defender a María Becerra quien además publicó unas palabras emotivas tras su participación en el evento: “Días como este solo se presentan pocas veces en la vida. Hoy las palabras son solo de agradecimiento. Gracias Selección por brindarle tantas alegrías al pueblo argentino, por unirnos más allá de todo, gracias por este equipo que nos enseñó que siempre se puede un poco más”.