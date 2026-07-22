Flor de la V protagoniza un momento de incertidumbre respecto al futuro del ciclo que conduce en El Nueve.

Durante una transmisión en vivo del canal de streaming Bondi Live, Ángel de Brito reveló que Florencia de la V atraviesa un momento de incertidumbre con respecto al futuro de Los Profesionales de Siempre, el ciclo que conduce desde hace varios años por El Nueve.

En ese contexto, el conductor analizó los números de rating de los programas de la tarde y explicó algunos de los cambios que la emisora decidió implementar en su grilla: “Mariana hizo 2.2 con DDM y Los Profesionales de Siempre con 1.3, que anda ahí”.

Luego, De Brito reveló que el programa de Florencia reducirá su duración a partir de una modificación en la programación del canal: “Ahora le sacaron media hora a Flor de la V”. Sin embargo, aclaró que el ciclo continuará al aire y que, pese al recorte, seguirá teniendo una extensa duración: “Igual es largo, dura dos horas”.

La grilla de El Nueve sufrió cambios

Luego de este hecho, la grilla diaria de El Nueve comienza a las 06:00 horas con el noticiero TL9 al Amanecer, seguido a las 10:00 horas por el magazine ¡Qué Mañana! y a las 12:00 horas por Telenueve al Mediodía.

Por la tarde continúa a las 13:30 horas con Con Carmen, el ciclo de espectáculos Los Profesionales de Siempre a las 15:00 horas y la propuesta gastronómica de Todo Cocinado a las 17:00 horas. Asimismo por la noche, Telenueve Central repasa la actualidad a las 19:00 horas, dándole paso al histórico resumen de Bendita a las 20:30 horas y a los juegos de Bienvenidos a Ganar a las 22:00 horas.

Finalmente, los fines de semana ofrecen una variada propuesta de contenidos, con el programa de espectáculos Implacables, los sábados y domingos a las 18:00 horas, el entretenimiento de La Hora Exacta, los sábados a las 22:00 horas, y el análisis político de Opinión Pública, los domingos en ese mismo horario.