Organizaciones sociales de Rosario se movilizan por el desempleo y la eliminación del programa Volver al Trabajo

Organizaciones sociales, sindicales y territoriales llevarán a cabo este miércoles 22 de julio una Jornada Nacional de Lucha que incluirá cortes de ruta y movilizaciones en diversos puntos del país. En la ciudad de Rosario, la protesta tendrá su epicentro en la intersección de la avenida de la Circunvalación y avenida Godoy, donde se prevé la concentración principal de los manifestantes a partir de las 9.

La convocatoria es impulsada por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), Frente de Lucha Piquetero, Territorios en Lucha y otras organizaciones, que rechazan la decisión judicial que habilita al Gobierno nacional a avanzar con la baja de beneficiarios del programa Volver al Trabajo.

La semana pasada, la Sala I de la Cámara Federal de San Martín revocó la medida cautelar que obligaba al Ministerio de Capital Humano a mantener las prestaciones del programa Volver al Trabajo y dejó al Gobierno nacional en condiciones de discontinuar el pago del complemento salarial que perciben más de 900 mil trabajadores y trabajadoras de la economía popular.

La decisión representa un nuevo capítulo en el proceso de desmantelamiento del ex Potenciar Trabajo, el principal programa de transferencia de ingresos destinado a trabajadores informales y de la economía popular durante los últimos años.

En su resolución, la Cámara aceptó el planteo presentado por el Capital Humano y dejó sin efecto la cautelar que impedía modificar el esquema de prestaciones. De esta manera, el Ejecutivo queda habilitado para reemplazar el ingreso mensual por otras herramientas incluidas dentro del programa Formando Capital Humano, basado principalmente en instancias de capacitación y certificación laboral.

En ese marco, Melisa Molina, dirigente del Polo Obrero (PO), advirtió que la medida del gobierno de Javier Milei "pone en riesgo el sustento de quienes sostienen comedores comunitarios y realizan tareas barriales en un contexto de profunda crisis social". Además, aseguró que las organizaciones buscarán "defender las conquistas obtenidas mediante la movilización" y advirtió sobre el impacto que, según su visión, podrían tener futuros recortes en otros programas de asistencia social.

El desempleo subió en Rosario y Santa Fe durante el primer trimestre de 2026

Los referentes de organizaciones sociales también señalaron que la situación económica y laboral en Santa Fe se agravó en los últimos meses. De esta manera, remarcaron el incremento de la desocupación en distintas localidades de la provincia y vincularon ese escenario con el crecimiento de problemáticas sociales en los barrios populares.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la tasa de desempleo en Rosario llegó a 8,2% en el primer trimestre del año y se ubicó por encima del promedio nacional, que se ubicó en 7,8%. En el Gran Santa Fe, la desocupación alcanzó 6,5%.

El cierre de empresas, los despidos masivos, el freno de producción y los recortes en las fábricas se volvieron moneda corriente desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia y de Maximiliano Pullaro a la Gobernación. En el Gran Santa Fe, la desocupación alcanzó 6,5%. Si bien sigue por debajo del promedio nacional, la comparación contra el trimestre previo muestra un deterioro: había cerrado 2025 en 4,8% y ahora sumó 1,7 puntos porcentuales.

La lectura interanual también es desfavorable para los dos aglomerados más importantes de la provincia. En el primer trimestre de 2025, el Gran Rosario había registrado 7,1% y Gran Santa Fe 4,2%. Un año después, los dos quedaron más arriba.

El dato se enmarca en una actividad que muestra recuperación en algunos indicadores, pero con impacto sobre el empleo masivo que se radica principalmente en entornos urbanos. La mejora en sectores primarios y exportadores no se traduce con la misma velocidad en ocupación extendida en comercio, construcción e industria, ramas que suelen demandar mayor mano de obra y se concentran en las grandes ciudades.