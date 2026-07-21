Someten a análisis de sangre antidopaje a todos los corredores que siguen en el Tour de Francia

FOTO ILUSTRATIVA-Ewen Costiou, del Groupama - FDJ United, y Anders Johannessen, del Uno-X Mobility, en acción durante la contrarreloj individual de la 16.ª etapa

Todos los ciclistas que siguen en liza en el ‌Tour de Francia ‌se sometieron el lunes a un análisis de sangre antidopaje como parte de un programa integral del Pasaporte Biológico del Deportista, informó la Agencia Internacional de Control (ITA).

En un comunicado emitido el martes, en el ​que confirmaba las ⁠informaciones publicadas por el periódico francés "Libération", ‌la ITA afirmó: "Esta misión complementa ⁠los controles estándar previos ⁠a la competición realizados a todos los ciclistas en los días previos a la Gran ⁠Salida, así como cualquier control ya ​realizado durante la carrera".

"La recogida ‌de más muestras de ‌sangre permite a la ITA evaluar las ⁠variaciones en los marcadores biológicos hematológicos relevantes y reforzar el seguimiento longitudinal del perfil individual de cada ciclista".

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El pasaporte ​biológico, que ‌se introdujo en 2008 en el ciclismo, supervisa determinadas variables biológicas durante el tiempo para identificar cambios que puedan indicar los efectos del dopaje.

Según ⁠la mayoría de los equipos, la última ronda de controles se llevó a cabo en horario habitual.

El control tuvo lugar al día siguiente de que el esloveno Tadej Pogacar y el danés Jonas Vingegaard fueran despertados ‌en la madrugada del domingo para someterse a controles sin previo aviso antes de la 15.ª etapa.

Una fuente del mundo del ciclismo dijo a Reuters que otro ciclista se ‌sometió a un control antidopaje nocturno durante el Tour de Francia de este año.

La práctica ha ‌suscitado la ⁠preocupación de algunos equipos por la alteración que supone para el ​sueño y las rutinas de recuperación de los deportistas.

Con información de Reuters