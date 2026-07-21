Someten a análisis de sangre antidopaje a todos los corredores que siguen en el Tour de Francia

Todos los ciclistas que siguen en liza en el Tour de Francia se sometieron el lunes a un análisis de sangre antidopaje como parte de un programa integral del Pasaporte Biológico del Deportista, informó la Agencia Internacional de Control (ITA).
En un comunicado emitido el martes, en el que confirmaba las informaciones publicadas por el periódico francés "Libération", la ITA afirmó: "Esta misión complementa los controles estándar previos a la competición realizados a todos los ciclistas en los días previos a la Gran Salida, así como cualquier control ya realizado durante la carrera".
"La recogida de más muestras de sangre permite a la ITA evaluar las variaciones en los marcadores biológicos hematológicos relevantes y reforzar el seguimiento longitudinal del perfil individual de cada ciclista".
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El pasaporte biológico, que se introdujo en 2008 en el ciclismo, supervisa determinadas variables biológicas durante el tiempo para identificar cambios que puedan indicar los efectos del dopaje.
Según la mayoría de los equipos, la última ronda de controles se llevó a cabo en horario habitual.
El control tuvo lugar al día siguiente de que el esloveno Tadej Pogacar y el danés Jonas Vingegaard fueran despertados en la madrugada del domingo para someterse a controles sin previo aviso antes de la 15.ª etapa.
Una fuente del mundo del ciclismo dijo a Reuters que otro ciclista se sometió a un control antidopaje nocturno durante el Tour de Francia de este año.
La práctica ha suscitado la preocupación de algunos equipos por la alteración que supone para el sueño y las rutinas de recuperación de los deportistas.
Con información de Reuters