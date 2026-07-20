EE.UU. impuso aranceles del 50% a algunos productos canadienses

El gobierno de Estados Unidos impuso un arancel del 50% a una amplia gama de productos canadienses, en respuesta a lo que calificó como "trato discriminatorio" a los autos, el alcohol y los productos lácteos del país, de acuerdo a la Casa Blanca. Los nuevos aranceles entrarán en vigor a partir del miércoles 19 de agosto.
El presidente Donald Trump firmó tres decretos para imponer los aranceles en virtud de una ley comercial de hace casi un siglo, que permite aplicar aranceles de hasta el 50% a las importaciones procedentes de países específicos. Los productos afectados por los aranceles abarcan desde el vino hasta los palos de hockey y el cemento, según una nota informativa de la Casa Blanca. Los nuevos gravámenes se aplicarían también a una variedad de otros artículos, entre los que se incluyen productos lácteos, piscinas, muebles, cañas de pescar, semillas y ropa.
La oficina del primer ministro canadiense, Mark Carney, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios, según informó la agencia de noticias Reuters.
Los dichos de Donald Trump sobre Canadá
El anuncio se produce apenas unos días después de que Trump culpara a Canadá de la propagación del humo de los incendios forestales por todo Estados Unidos y amenazara con añadir el "costo incalculable" de hacer frente a la contaminación a los aranceles ya existentes sobre los productos canadienses.
Los aranceles anunciados el lunes entrarán en vigor el 19 de agosto y se aplicarán independientemente de que los productos cumplan los requisitos del Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá, aunque quedan exentos la energía, la potasa, el pescado, los minerales críticos y los productos ya sujetos a los aranceles de la Sección 232.
Con información de Reuters