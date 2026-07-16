La canasta básica en Rosario aumentó 39% en un año: una familia tipo necesita más de $2 millones para no ser pobre

En medio de la crisis económica que padecen los santafesinos por las políticas del gobernador Maximiliano Pullaro, el costo de sostener un hogar tipo en Rosario continúa en ascenso. La canasta básica elaborada por el Centro de Educación, Servicios y Asesoramiento al Consumidor (Cesyac) registró un incremento mensual del 2,44% en junio, mientras que en los últimos doce meses acumuló una suba del 39,02%.

El informe muestra que una familia integrada por dos adultos y dos hijos necesitó $2.301.630,73 para afrontar los gastos habituales de consumo y servicios durante el sexto mes del año. De ese total, 878.677,26 pesos correspondieron a productos de consumo masivo y 1.422.953,47 pesos a servicios básicos del hogar.

La variación mensual se explicó principalmente por el fuerte incremento de frutas y verduras, que aumentaron 21,37% respecto de mayo, muy por encima del promedio general. Además, incidieron las subas en alquileres e impuestos (5,24%), servicios para la vivienda (2,26%) y servicios personales (1,69%). En contraste, el precio de las carnes mostró una leve baja del 0,51%, al igual que el rubro bebidas, que descendió 0,56%.

Entre los productos y servicios que más impactaron en el presupuesto familiar durante junio, también se detallan los aumentos en alquileres (7,04%), seguros del automóvil (12,21%), medicamentos (3,11%), prepagas (2,75%), gas (2,72%), energía eléctrica (2,14%) y servicios de telecomunicaciones (4,50%).

Si bien el incremento mensual de la canasta fue superior al 1,9% de inflación informado para junio por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el comportamiento de ambos indicadores responde a metodologías diferentes. Mientras el IPC mide la evolución promedio de una amplia variedad de bienes y servicios, el relevamiento del Cesyac estima el costo efectivo que enfrenta una familia rosarina para cubrir gastos de consumo y servicios básicos.

"Sálvese quien pueda": 6 de cada 10 comercios de Rosario perdieron ventas en junio

La combinación de una fuerte contracción de las ventas, costos operativos que no dan tregua y la absoluta falta de acceso al financiamiento provocó un escenario donde la supervivencia es el único objetivo. Según el último informe del Observatorio Económico de la Federación de Comercio e Industria (Fecoi), seis de cada diez comercios de la ciudad registraron una disminución en sus ventas durante el mes de junio.

Las pymes sufren el contexto general y, lejos de mostrar signos de recuperación, la situación parece no tocar fondo. De acuerdo con los datos relevados por Fecoi, menos del 20% de los comercios encuestados logró reportar un incremento intermensual en su facturación. De esta manera, se registró una caída interanual promedio del 9,6%.

Miguel Rucco, referente del observatorio de Fecoi, aseguró que los números que se observan a nivel nacional no siempre reflejan la realidad de las economías regionales. "Son datos locales; a veces salen números nacionales que están atravesados por sectores ligados a otras realidades. Hoy, el comercio rosarino enfrenta una situación complicada", señaló en diálogo con La Capital.

Rucco fue contundente al analizar la falta de respuesta por parte del Ejecutivo nacional: “No vemos una variable oficial, ni una medida económica del gobierno de Javier Milei para revertir esta situación. Hoy es sálvese quien pueda”, afirmó. Esta incertidumbre lleva a muchos propietarios a cuestionarse, mes a mes, la viabilidad de mantener las persianas levantadas.