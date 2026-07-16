Speed ya no sabe que hacer: ahora le pidió desesperado a Lamine Yamal

Tras la emotiva victoria de Argentina sobre Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026, el streamer ShowSpeed se convirtió en tendencia por un pedido muy particular que le hizo a la joven promesa española Lamine Yamal.

El streamer, reconocido por su pasión por Cristiano Ronaldo y sus constantes provocaciones hacia Lionel Messi, dejó en claro que necesita un triunfo español para mantener su postura en la histórica rivalidad entre las dos estrellas del fútbol mundial. “Sálvame, Lamine. Sálvame del desastre. Si Messi gana la Copa del Mundo otra vez, no sé qué podré decir como fan de Ronaldo”, manifestó con sinceridad Speed, dejando en evidencia la tensión que genera esta final.

Asistiendo al partido en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Speed no ocultó su apoyo a Inglaterra, vistiendo la camiseta y pintándose los colores blanco y rojo en el rostro. Sin embargo, la hinchada argentina no tardó en manifestar su descontento y lo abucheó durante el encuentro.

Desde que comenzó el Mundial, el creador de contenido fue señalado por muchos como “mufa”, ya que cada selección que él alentó terminó quedando afuera del torneo. Su angustia ante la derrota inglesa fue evidente, pero eso no detuvo su mensaje para la final. En una transmisión en vivo tras el partido, Speed se dirigió directamente a Lamine Yamal y le pidió que se concentre para enfrentar a Argentina en la final del domingo 19 de julio, que se disputará en el MetLife Stadium.

“Solo nos queda esperar que España cumpla, hermano. Lamine, este mensaje es para ti... ¡Concéntrate!”, exclamó el streamer ante sus millones de seguidores, y agregó con insistencia: “Por favor, Lamine”. Además, Speed usó la expresión inglesa “lock in”, que implica máxima concentración, y le suplicó al futbolista que no se relaje en el partido decisivo. “No juegues, Lamine, solo ve, solo gana”, continuó en otro fragmento del video que se viralizó rápidamente.

Con la final del Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, la atención está puesta en cómo responderá España ante una Argentina que buscará el bicampeonato y la gloria eterna.