Marcelo Tinelli se la pudrió a una de las figuras de Inglaterra.

La Selección Argentina clasificó a una nueva final de la Copa del Mundo. Tal como lo hizo en Brasil 2014. Tal como lo hizo en Qatar 2022. Por tercera ocasión en las últimas cuatro citas, la celeste y blanca va a flamear en el duelo que decida al campeón, en esta ocasión como el vigente tenedor del título.

Para ello tuvo un recorrido muy particular, sobre todo el último de los obstáculos: Inglaterra. Todo juego contra los europeos es muy significativo y este no estuvo al margen: la tensión siempre existió y el desahogo tras el silbatazo final lo dejó de manifiesto. Para ellos tampoco fue un partido más y muestra de ello la dio Jordan Pickford, el guardameta del Everton, quien tras la anotación de Gordon para el 1-0 parcial miró a los hinchas albicelestes y se agarró los genitales.

Esto suscitó críticas en redes sociales, como fueron las de Marcelo Tinelli a través de su Instagram, quien se mofó del arquero una vez consumado el triunfo de Argentina y la eliminación, al mismo tiempo, del combinado dirigido por Thomas Tuchel.

Marcelo Tinelli explotó contra Jordan Pickford

Marcelo Tinelli y su posteo contra Jordan Pickford.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el icónico presentador subió una historia donde expuso: "Chau Pickford. No te salvaron ni todos los burros grandotes que pusieron para defender. Agárrate lo que quieras. Lo que no pudiste agarrar son las de Enzo y el cabezazo de Lautaro". Para concluir, citó a la canción más famosa que se emplea contra los de su país: "'El que no salta es un inglés'".

Cabe recordar que esta manera de celebrar por parte del "1" fue lo que generó que Cristian "Cuti" Romero, defensor titular de La Scaloneta y uno de sus más grandes baluartes durante este certamen, decidiera gritarle en la cara tanto el empate transitorio como la remontada definitiva.