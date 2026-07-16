¿Qué le pasa a tu cerebro década tras década? El revelador estudio científico que redefine el envejecimiento

Fuente: Samsung Newsroom.

El envejecimiento cognitivo es uno de los grandes interrogantes de la medicina moderna. No todos los cerebros envejecen de la misma forma ni al mismo ritmo, y los factores que predicen el deterioro son difusos y difíciles de medir en condiciones cotidianas. El estudio TAH-DA (Technology for Aging Health – Digital Approaches) busca responder exactamente eso, pero de una forma inédita: no en laboratorio, sino en el mundo real, usando dispositivos que los participantes llevan encima todo el día.

Quiénes participan y qué hacen durante el estudio

El estudio comenzó a reclutar participantes en América del Norte a principios de 2026, con el objetivo de inscribir 200 adultos de cada grupo etario entre los 40 y los 89 años, lo que suma alrededor de 1.000 participantes en total. Una vez inscriptos, reciben dos dispositivos Samsung: el Galaxy Watch para registrar métricas de salud durante el día y mientras duermen, y la Galaxy Tab A9 para autoevaluarse y entrenar capacidades cognitivas mediante juegos específicos diseñados por Neuroscape.

Los participantes son asignados aleatoriamente a un grupo de intervención o a un grupo de control. Antes del estudio, al finalizar la intervención y nueve meses después, completan evaluaciones cognitivas digitales que permiten comparar la evolución de cada persona a lo largo del tiempo.

Qué datos registra el Galaxy Watch y para qué sirven

El reloj de Samsung actúa como laboratorio portátil. A lo largo del año, registra de forma continua:

Frecuencia cardíaca y ECG (electrocardiograma).

y (electrocardiograma). Presión arterial y niveles de oxígeno en sangre .

y . Composición corporal (análisis de impedancia bioeléctrica).

(análisis de impedancia bioeléctrica). Seguimiento del sueño y de la temperatura de la piel.

y de la temperatura de la piel. Actividad física diaria, incluido el conteo de pasos.

Con ese conjunto de datos pasivos, los investigadores buscan construir algoritmos capaces de detectar cambios sutiles en la salud cognitiva antes de que se vuelvan clínicamente evidentes, algo que hasta ahora requería entornos de laboratorio controlados y condiciones difíciles de replicar en la vida cotidiana.

Por qué este estudio es diferente a los anteriores

La diferencia central está en el entorno de la medición. Joaquín Anguera, investigador de Neuroscape, lo explicó con claridad: "A diferencia de los estudios tradicionales de neurociencia, que a menudo utilizan entornos de laboratorio estáticos, los enfoques modernos buscan estudiar la cognición humana en contextos del mundo real y en tiempo real". El hecho de que los datos se registren durante la rutina diaria del participante —y no en una visita médica de una hora— permite capturar variaciones que los métodos convencionales pierden.

Adam Gazzaley, director ejecutivo de Neuroscape, definió la alianza como "el ensayo remoto más ambicioso tecnológicamente que jamás hayamos intentado". El estudio usa Nexus, la plataforma de ensayos clínicos de Neuroscape, que permite gestionar todo de forma online: registro, consentimiento, evaluaciones y entregas de dispositivos.

Qué espera lograr el equipo con los resultados

El objetivo a largo plazo no es solo describir el deterioro, sino anticiparlo y contrarrestarlo. Los juegos cognitivos que los participantes realizan en la tablet ya mostraron en estudios anteriores de Neuroscape "influencias positivas en las capacidades cognitivas que disminuyen con la edad". Si el estudio confirma que ciertos biomarcadores registrables con un reloj predicen cambios cognitivos, el siguiente paso sería diseñar intervenciones digitales personalizadas para ralentizar ese proceso.

Para Samsung, la asociación encaja dentro de su Open Innovation Initiative, un programa estratégico que financia colaboraciones con universidades, hospitales e instituciones de investigación para desarrollar tecnología de salud digital de nueva generación. Quienes quieran participar en el estudio pueden inscribirse en neuroscape.ucsf.edu/tahda-study.