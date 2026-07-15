Próximo partido de Argentina en el Mundial 2026: cuándo es, hora y rival en la final

La Selección argentina.

La Selección Argentina volvió a meterse en la final de una Copa del Mundo y quedó a un paso de defender el título conseguido en Qatar 2022. El equipo dirigido por Lionel Scaloni disputará el partido más importante del torneo el próximo domingo 19 de julio, con la ilusión de conquistar una nueva estrella.

Después de superar las instancias decisivas del certamen, la Albiceleste enfrentará a España, que representa un desafío de máxima exigencia para un seleccionado argentino que llegó a la definición mostrando una contundencia ofensiva sin precedentes.

Cuándo juega Argentina la final del Mundial 2026

La final del Mundial 2026 se disputará el domingo 19 de julio, desde las 16:00 (hora de Argentina), en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, escenario elegido para albergar el encuentro que definirá al nuevo campeón del mundo.

Argentina buscará revalidar el título obtenido en Qatar 2022 y tendrá como rival a España, uno de los grandes favoritos del certamen y una de las selecciones con mejor rendimiento del torneo. Antes de la gran definición, el sábado 18 de julio se jugará el partido por el tercer puesto entre los perdedores de ambas semifinales: Francia e Inglaterra. Ese encuentro tendrá lugar en Miami.

El récord histórico que consiguió la Selección Argentina

Además del pasaje a la final, el equipo de Scaloni llegó al último partido del Mundial con una marca que ya quedó registrada en la historia de la competencia. Según las estadísticas difundidas por el especialista español Mister Chip, Argentina se convirtió en la primera selección en convertir dos o más goles en 12 partidos consecutivos de una Copa del Mundo, un registro inédito desde la creación del torneo.

La Selección argentina.

La racha comenzó en el Mundial de Qatar 2022 con la victoria por 2 a 0 sobre México y continuó frente a Polonia, Australia y Croacia. También se mantuvo en los empates ante Países Bajos y Francia, encuentros que luego terminaron con clasificación argentina en las definiciones por penales.

En el Mundial 2026, la Selección sostuvo ese poder ofensivo y volvió a marcar al menos dos goles en cada uno de sus compromisos, consolidando una regularidad pocas veces vista en la historia de los Mundiales.

Ranking histórico de partidos consecutivos con dos o más goles en los Mundiales

La Selección argentina.

Argentina: 14 partidos.

14 partidos. Uruguay: 11.

Alemania: 10.

Hungría: 9.

Francia: 8.

Con la clasificación asegurada a la final, Argentina tendrá ahora la oportunidad de convertir ese récord ofensivo en un nuevo título mundial. El domingo 19 de julio, en Nueva Jersey, la Selección buscará escribir otro capítulo histórico frente a España.