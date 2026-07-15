Formosa fue sede del 5º Encuentro Regional NEA de VIH y fortaleció el trabajo comunitario

La ciudad de Formosa fue sede por primera vez del 5º Encuentro Regional NEA de Activistas en Respuesta al VIH, un espacio que reunió durante dos jornadas a organizaciones sociales, profesionales de la salud, activistas e instituciones públicas de distintas provincias argentinas y de Paraguay para intercambiar experiencias y fortalecer las estrategias de prevención, acompañamiento e incidencia en materia de VIH.

La actividad, denominada "Desafíos actuales en el trabajo comunitario sobre VIH y se desarrolló en el Salón Lapacho Amarillo del Hotel Howard Johnson con la participación de representantes de Formosa, Corrientes, Chaco, Misiones, Entre Ríos, Buenos Aires y Paraguay. El encuentro contó con un amplio programa de conferencias y capacitaciones a cargo de especialistas en salud, activistas y representantes de organizaciones comunitarias.

El encuentro

La primera jornada incluyó las exposiciones del director científico de AHF, Miguel Pedrola; de las médicas Cinthia Acosta y Rosario Vargas Barrios, del Hospital Perrando de Resistencia, quienes abordaron el acompañamiento en la primera consulta; y del médico hebiatra Rubén Vivas, que brindó una charla sobre VIH y sexualidad en la adolescencia.

Durante el segundo día, la Fundación Unidas en la Esperanza, de Paraguay, presentó su experiencia de trabajo territorial; la abogada y activista Cecilia Rodríguez, de AHF Argentina, analizó la incidencia política de la Ley de VIH; la periodista Cindy Gómez Navarro expuso sobre comunicación y buenas prácticas; mientras que Liliana Fornica y Eliana López, del programa Cerrando Brechas, compartieron estrategias de intervención comunitaria con trabajadoras sexuales.

Como parte de las actividades también se desarrolló una feria de organizaciones, donde nueve instituciones de la región exhibieron sus proyectos e intercambiaron experiencias vinculadas a la prevención, el acceso a la salud y el acompañamiento de personas que viven con VIH.

Participaron la Fundación Corrientes Diversa, Red Diversa Positiva y Fundheg, de Corrientes; la Fundación Travestis Trans Chaco, de Resistencia; la Subsecretaría de Prevención - Colectivo 108, de Posadas; la Dirección de Diversidad y Géneros de la Municipalidad de Puerto Iguazú; la Asociación Carpinches, de Paraná; AHF Argentina y el equipo interdisciplinario de la Secretaría de Acción Social de la Municipalidad de Formosa.

Más salud

En el marco del acceso a la salud pública, el Hospital Distrital de Ibarreta continúa fortaleciendo las acciones de prevención del cáncer de mama mediante un trabajo articulado con los centros de salud del interior provincial, garantizando el acceso gratuito a estudios mamográficos para mujeres de distintas localidades del distrito sanitario.

La iniciativa fue posible gracias a la coordinación entre el Hospital Distrital de Ibarreta y el Hospital de San Martín Dos, ambos pertenecientes a la red pública de salud de la provincia, con el objetivo de facilitar el acceso a un estudio clave para la detección temprana del cáncer de mama.