Desde que inició el Mundial 2026 las empresas locales experimentaron modificaciones en la rutina de trabajo, especialmente los días en los que juega la Selección Argentina. Según una nueva encuesta, la competencia influyó en la productividad y el clima laboral, ya que la mayoría de los trabajadores aseguró sentirse igual o más productivo mientras seguía los partidos en horario laboral.

Por lo tanto, las compañías adaptaron sus prácticas para acompañar el fenómeno. Un sondeo elaborado por Boomerang mostró que 9 de cada 10 empleados percibió su productividad igual o mejor durante el Mundial. Un 47% consideró que el clima de trabajo mejora, mientras que un 36% no notó cambio. En tanto, un 14% cree que el impacto dependía de los resultados de la Albiceleste.

Sólo un 3% sostuvo que el torneo empeoró el ambiente en la oficina. Estos datos surgen de consultas recurrentes que la empresa realiza ante acontecimientos culturales de alta visibilidad, como el Mundial, según explicó el director de negocios de Hiring Room, Tomás Bence Pieres. El especialista también explicó que la modalidad híbrida y el trabajo remoto permitieron combinar tareas laborales y el seguimiento de los partidos.

Cómo afecta el Mundial al ambiente laboral

El ambiente laboral se ve afectado principalmente por el entusiasmo y la satisfacción que genera el evento deportivo. “El dato relevante es que hay mucha gente que se siente más productiva. Eso creo que tiene que ver también con que está más contenta o que está disfrutando de algo y eso se traslada al trabajo”, sostuvo Bence Pieres.

De la encuesta se desprende que un 3% de los trabajadores cree que el clima laboral empeora, pero según el director de Hiring Room, se trata de una minoría. El directivo también aclaró que las respuestas corresponden a trabajadores, y no a sus jefes o gerentes.

En cuanto a la percepción de la productividad, esta varía según el contexto. Un 56% de los encuestados afirmó que sigue trabajando de manera habitual durante los partidos importantes. Sin embargo, hay muchos empleados que combinan sus tareas laborales con el seguimiento del Mundial, especialmente en el marco del teletrabajo.

¿Qué hicieron las empresas durante el Mundial 2026?

Desde que inició el Mundial, las empresas argentinas adoptaron distintas medidas para hacerle frente a la alteración de la rutina durante el Mundial. El 46% de las empresas habilitó espacios en la oficina para ver los partidos en grupo y un 17% permitió ingresar más tarde o retirarse antes de los horarios del partido.

Mientras que un 15% implementó home office y un 9% recurrió a los turnos rotativos. Bence Pieres resaltó que estas políticas buscan mantener la productividad y la cultura de trabajo, pero reconoció que las empresas se ven "afectadas". Esto se debe a que los horarios de los partidos coinciden con la jornada laboral, lo que obligó a muchas empresas a tener que aplicar soluciones flexibles.

“Es un suceso muy importante en esta cultura, no hay que dejar eso de lado”, afirmó. Algunas compañías debieron organizar la jornada de trabajo para que se trabaje hasta minutos antes del partido y luego se retome la actividad.