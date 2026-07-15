Quién es Carla Pereyra, la pareja de Diego Simeone

Diego Simeone y Carla Pereyra se casaron en 2019.

Diego Simeone y Carla Pereyra se convirtieron en una de las parejas más enfocadas durante los partidos de la Selección Argentina en el Mundial 2026. El exjugador del seleccionado y actual director técnico del Atlético de Madrid también es protagonista fuera del campo por su vida personal. A lo largo de los años, su figura trascendió el ámbito deportivo, y su relación con captó la atención de los medios.

Después de finalizar su matrimonio con Carolina Baldini, Simeone comenzó una nueva etapa amorosa con Pereyra, con quien se casó en 2019. La pareja ya formó una familia con dos hijas, Francesca y Valentina, de diez y siete años respectivamente, quienes crecen junto a los tres hijos varones que el entrenador tuvo en su relación anterior.

Quién es Carla Pereyra: su historia de amor con Simeone

Carla Pereyra, oriunda de la provincia de Entre Ríos y con 34 años, conoció a Simeone cuando él ya era padre de tres chicos: Giovanni, Gianluca y Giuliano. Desde ese momento, lograron ensamblar una familia unida a pesar de las múltiples demandas que impone el trabajo de ambos en sus carreras profesionales.

En distintas entrevistas, Pereyra reveló que el comienzo de su vínculo estuvo marcado por la distancia y largas charlas telefónicas que les permitieron afianzar una conexión profunda. Además, el hecho de compartir raíces argentinas creó un lazo especial basado en la cultura, el humor y la música que ambos disfrutan.

La modelo destacó que uno de los rasgos que más le gusta de su esposo es que es "la persona más divertida que conozco", una faceta que choca con la imagen seria y concentrada que Simeone muestra en su trabajo como técnico.

Por su parte, Carla logró construir una identidad propia en el mundo público. Más allá de su relación con Simeone, desarrolló una carrera como modelo que la llevó a trabajar con importantes marcas y eventos, demostrando su talento y carisma personal.