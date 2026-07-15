La historia del Tigre de Kellogg's: quién creó a Tony y por qué sigue vigente

El Tigre Tony es uno de esos personajes que, aunque pasen los años, siguen siendo parte del paisaje cotidiano. Aparece en la mesa del desayuno, en la tele, en los supermercados y hasta en la memoria afectiva de varias generaciones. Pero pocos saben que su origen fue casi tan accidental como el de los copos de maíz que representa.

La historia de Kellogg's comenzó en 1898, cuando los hermanos Will Keith y John Harvey Kellogg, en un intento fallido de preparar granola, dejaron un poco de trigo en el horno y para su sorpresa, descubrieron que se formaban láminas crujientes. Ese "accidente feliz" dio origen a los Corn Flakes y décadas después, a la necesidad de darle un rostro amigable a la marca.

El nacimiento de Tony: un concurso que lo cambió todo

En 1952, Kellogg's decidió que sus cereales necesitaban una cara conocida. Así que organizó un concurso interno para elegir al personaje que representaría a su nuevo producto: Sugar Frosted Flakes of Corn™ (hoy conocidas como Zucaritas). El ganador fue un tigre antropomórfico, divertido y lleno de energía, al que bautizaron como Tony.

El Tigre Tony no solo ganó el concurso, sino que se ganó el corazón del público. Su éxito fue tan rápido que un año después de su creación, en 1953, ya aparecía en un anuncio a todo color en la prestigiosa revista LIFE. Desde entonces, su carrera fue imparable: pasó de ser la imagen de un cereal a convertirse en el embajador de buena voluntad de toda la marca.

¿Por qué un tigre y no otro animal?

La elección no fue casualidad. Los creativos de la época buscaban un animal que transmitiera fuerza, energía y alegría, valores que Kellogg's quería asociar con sus cereales. El tigre, con su presencia imponente pero su sonrisa amigable, era el candidato perfecto. Además, su lema "¡Son más que buenas, son grrrrrrrrreates!" se convirtió en uno de los esloganes más pegadizos de la historia de la publicidad.

El resto de la manada: Cornelio, Melvin y Sam

Tony no está solo en su misión de hacer que los desayunos sean más divertidos. En 1958, llegó Cornelio, el gallo de los Corn Flakes, con su cuerpo verde, pico amarillo y su actitud de despertador natural. Un año después, en 1959, nació Melvin, el elefante amante del chocolate y cara de Choco Krispis. Y en 1963 se sumó Sam, el tucán de colores que encuentra Froot Loops en cualquier rincón del mundo.

Cada uno de estos personajes representa un valor distinto: Tony es la energía, Cornelio la constancia, Melvin la curiosidad y Sam la alegría. Juntos forman un equipo que ha acompañado a varias generaciones en el momento más importante del día: el desayuno.

Un legado que sigue vigente

A más de 70 años de su creación, el Tigre Tony sigue siendo uno de los personajes más reconocidos del mundo. Su imagen ha evolucionado con el tiempo —se ha vuelto más dinámico, más expresivo y más moderno— pero su esencia sigue intacta. No es solo un dibujo en una caja: es un símbolo de que un buen comienzo puede cambiar todo el día.

Como dijo alguna vez un creativo de la marca: "Tony no vende cereales, vende la idea de que el desayuno puede ser el mejor momento del día". Y esa idea, al parecer, sigue teniendo el mismo poder que en 1952.