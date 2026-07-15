La cuenta regresiva terminó. Inglaterra confirmó el equipo para enfrentar a la Selección Argentina este miércoles desde las 16 en Atlanta, por las semifinales del Mundial 2026. Thomas Tuchel decidió realizar varios cambios y recuperó piezas importantes para afrontar uno de los partidos más trascendentales del torneo.

La principal modificación con respecto al partido con Noruega pasa por el lateral derecho, ya que el alemán optó por Reece James en lugar de Ezri Konsa, teniendo en cuenta que tampoco puede contar con Jarell Quansah, expulsado en los octavos de final y suspendido para este compromiso. Además, cabe recordar que Jordan Henderson tampoco estará disponible luego de haber sido operado de una lesión en la muñeca izquierda y entrenarse de manera diferenciada en la previa del encuentro.

A su vez, John Stones volverá a integrar la zaga central y Djed Spence ocupará el lateral izquierdo en reemplazo de Nico O'Reilly. En la mitad de la cancha, Declan Rice volverá al 11 desde el inicio tras haber superado el cuadro viral y las molestias físicas que arrastraba durante el torneo, por lo que será titular frente al conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

En ataque también hubo una decisión importante. Si bien Bukayo Saka recibió el alta médica y estaba en condiciones de regresar, Tuchel se inclinó por Morgan Rogers para completar el frente ofensivo. Jude Bellingham, que había terminado con algunas molestias el encuentro anterior, respondió sin inconvenientes en los entrenamientos y también estará desde el inicio. De esta manera, Inglaterra presentará un equipo con varias modificaciones, pero con la base de futbolistas que la llevaron hasta las semifinales del Mundial 2026.

La formación de Inglaterra vs. Argentina

Jordan Pickford; Reece James, John Stones, Marc Guéhi, Djed Spence; Declan Rice, Elliott Anderson; Morgan Rogers, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.

Cómo llega Inglaterra

Los dirigidos por Tuchel también construyeron un recorrido con momentos de sufrimiento, aunque siempre encontraron respuestas para seguir avanzando. Después de finalizar en el primer puesto de su grupo, Inglaterra eliminó por 2-1 a RD Congo en los dieciseisavos de final y luego dejó en el camino a México tras imponerse por 3-2 en un partido muy disputado.

Su clasificación a semifinales llegó luego de vencer 2-1 a Noruega, una de las revelaciones del Mundial 2026. Con Harry Kane como capitán, Jude Bellingham como principal figura futbolística y un plantel repleto de jugadores de jerarquía, los Three Lions buscarán regresar a una final mundialista después de décadas de frustraciones internacionales.

Cuándo juega la Selección Argentina vs. Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026: hora, TV y cómo ver el partido online

La "Albiceleste" que dirige Lionel Scaloni se enfrentará al combinado inglés este miércoles 15 de julio desde las 16 horas de nuestro país en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos. El arbitraje estará a cargo del estadounidense Ismail Elfath. La televisación del encuentro del combinado nacional estará a cargo de DSports, Paramount+, TyC Sports, Disney+ Premium, TV Pública, Flow, TyC Sports Play y Telefe; mientras que el restante lo transmitirán DSports, Flow y Paramount+.