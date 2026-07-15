Presentan hábeas corpus para poder festejar sin violencia policial en el Obelisco

La familia de Julián Finoli, el menor que recibió un balazo de goma en los últimos festejos en el Obelisco, presentó este miércoles un hábeas corpus ante el Poder Judicial de la ciudad de Buenos Aires para evitar posibles abusos policiales y "preservar las libertades de todos" durante eventuales celebraciones en el microcentro porteño luego del partido entre Argentina e Inglaterra.

El documento judicial le solicita a las autoridades del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires que "resguarden la libertad física y ambulatoria y la integridad física de todas las personas que participen o transiten" por las inmediaciones del Obelisco durante posibles celebraciones con motivo del Mundial 2026.

Según el documento al que accedió El Destape, también se solicitó a las autoridades porteñas que "se abstengan de requerir la participación de fuerzas federales, excepto que resulte de estricta aplicación alguno de los taxativos y excepcionales".

El pedido quedó en manos del Juzgado N°25, a cargo de Alejandro Villanueva, de turno por hábeas corpus, según explicó la abogada defensora Natalia Volosin. A menos de dos horas de comenzar la semifinal entre argentinos e ingleses, la Justicia porteña no se expidió sobre la solicitud.

"Julián presentó un hábeas corpus preventivo colectivo, no solo por él sino por todos los que queramos hoy, con suerte, ir a festejar al Obelisco y no tengamos miedo de sufrir represalias o ser detenidos arbitrariamente, que nos corra la Policía, nos gasee o nos comamos un balazo de goma en el ojo, solo por salir a la calle a festejar en comunidad", dijo la abogada en sus redes sociales.

Su hábeas corpus exige que los efectivos policiales "ajusten su accionar de manera estricta a los estándares constitucionales y convencionales aplicables en materia de respeto a los derechos humanos". También pide la designación de "veedores judiciales que supervisen el accionar" de la Policía de la Ciudad durante el operativo que se disponga.

Qué pasó con Julián

Tras los festejos por el triunfo de Argentina sobre Suiza el sábado pasado, la Policía de la Ciudad desplegó un operativo durante la madrugada para liberar la zona del Obelisco, donde un menor resultó herido de un disparo de bala de goma en un párpado por parte de un efectivo. "Por suerte se está recuperando", aseguró su familia, que admite que su ojo se salvó "de milagro".

"Estaban en la boca de subte de Cerrito, cerca de Lavalle, cuando ven una estampida de gente corriendo. Aparece un hidrante e infantería y empiezan los escopetazos. Los chicos salen corriendo. Los chicos salen corriendo. Él se tropieza y se cae, cuando se incorpora, algo le pega en la cara", denunció su padre, Nicolás Finoli.

La familia ya inició los trámites para dar con las cámaras de la zona. Desde la Policía de la Ciudad indicaron a El Destape que la fuerza debe aguardar que se oficialice la denuncia para poder dar su descargo sobre el operativo.